Feijóo se reúne con Ayuso para conocer de primera mano cómo el Gobierno está maltratando a los madrileños

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido este miércoles un encuentro de trabajo institucional con el presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para analizar la situación política de España y el maltrato al que somete Pedro Sánchez a los madrileños.

La cita ha tenido lugar en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y se ha desarrollado durante una hora y media. Al mismo, han asistido también los consejeros del gobierno regional, así como el secretario general de los populares, Miguel Tellado.

La presidenta madrileña ha trasladado al líder de la primera fuerza parlamentaria en el Congreso y el Senado en España los principales retos y logros de la Comunidad de Madrid.

Ayuso también ha informado a Núñez Feijóo sobre los ataques a los servicios públicos madrileños que se están produciendo desde el Gobierno central en diferentes materias: financiación, fiscalidad, la ausencia de inversión estatal en las infraestructuras de transporte como Cercanías, la falta de médicos en toda España que afecta a todas las CCAA, la inexistencia de políticas migratorias, así como las trabas con la energía y la gestión del agua que ponen en dificultades el enorme desarrollo en digitalización de la región, entre otros.

Durante el encuentro, ambos mandatarios debatieron sobre la estrategia conjunta para hacer oposición al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y pusieron encima de la mesa las principales necesidades de la región de Madrid.

Estas siguen sin ser atendidas por parte de un Gobierno «empeñado en convertir a los madrileños en rehenes de las prácticas de ajuste de cuentas con las que el PSOE les castiga por su falta de apoyo electoral en la región», tal y como señalan fuentes populares.

Desde la dirección nacional se subraya que «este tipo de encuentros se producirán en términos similares con representantes de otros gobiernos del Partido Popular en toda España», ya que consideran que «serán útiles para definir nuestras prioridades políticas tanto a la hora de hacer oposición a Pedro Sánchez como para concretar y mejorar nuestro proyecto como alternativa a este Ejecutivo».

Esta ronda de contactos se ha iniciado a un año de la celebración de las próximas elecciones autonómicas y municipales, previstas para mayo de 2027 y en plena negociación con Vox para intentar alcanzar un pacto de gobierno en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Además, hasta que no se celebren el próximo día 17 de mayo los comicios en Andalucía, el PP no sabe si podrá gobernar en solitario y revalidar la mayoría absoluta de Juanma Moreno.