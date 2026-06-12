¿Cuánto dinero se lleva Maica como ganadora de ‘Supervivientes 2026’ y cuánto se queda Hacienda?

Maica Benedicto se alzó con el cheque de 200.000 euros como ganadora de Supervivientes 2026 con más del 60 % de los apoyos del público en la votación final, un resultado histórico que la convierte en leyenda de los realities gracias a un apoyo masivo nunca visto en el programa hondureño. Gritos, lágrimas y euforia en el plató de Telecinco. Pero cuando pase la emoción y llegue el momento de ingresar ese dinero en el banco, Maica se encontrará con una sorpresa poco agradable: Hacienda va a reclamar una parte muy importante de ese cheque. Te explicamos todos los cálculos que tendrá que hacer y cuánto dinero ingresará realmente en el banco.

¿Por qué? Porque en España, cuando recibes un premio así, tienes que pagar impuestos por él. No importa si te lo has ganado sufriendo bajo el sol de Honduras durante casi cien días, resolviendo el Rosco de Pasapalabra y ganando un reality como La casa de los gemelos, que pone a prueba los nervios de cualquier persona. Para el fisco español, es dinero que has ganado, y por tanto tienes que tributar.

El primer golpe llega tras la victoria

Antes incluso de que Maica pueda tocar ese dinero, Mediaset ya le retiene un 19 % automáticamente. Eso son 38.000 euros que van directamente a Hacienda sin pasar por su cuenta. Se lo descuentan en el acto. Por tanto, el cheque que le entregó Borja en el plató llega ya con una importante rebaja. Ese 19 % corresponde al tramo nacional del IRFP. En premios de televisión es la productora la que se encarga de ese trámite, por lo que es una preocupación menos en cuanto a gestiones, pero el dinero se esfuma igual.

Pero ojo, porque eso no es todo. Ese 19 % es solo un anticipo. El ajuste definitivo llega cuando Maica haga la declaración de la renta el año que viene. En 2027 tendrá que hacer la declaración correspondiente al ejercicio de 2026, que es en el que ha recibido este ingreso extra.

¿Cómo funciona esto?

El IRPF, que es el impuesto que todos los españoles pagamos por lo que ganamos, funciona por tramos. Esto significa que no pagas el mismo porcentaje por todo el dinero, sino que cuanto más ganas, más alto es el porcentaje que pagas por cada euro extra.

Los primeros 12.450 euros tributan al 19 %, los siguientes hasta 20.200 euros al 24 %, hasta 35.200 euros al 30 %, hasta 60.000 euros al 37 %, y a partir de ahí, hasta 300.000 euros, el tipo sube al 45 %.

Como Maica ha ganado 200.000 euros de premio, la mayor parte de ese dinero cae en el tramo del 45 %. Eso es casi la mitad de cada euro que supere los 60.000 euros.

¿Y el hecho de ser murciana influye?

Sí, y no es un detalle menor. El IRPF tiene una parte que paga cada ciudadano igual en toda España y otra parte que depende de la comunidad autónoma donde vivas. La Región de Murcia ha reducido los tipos aplicables a todos sus tramos de la parte autonómica, lo que significa que Maica pagará algo menos que si viviera en Cataluña o en la Comunidad Valenciana, donde los impuestos son más altos. No es un ahorro enorme, pero sí se nota en el resultado final.

¿Cuánto le quedará al final?

Haciendo los cálculos con los tramos vigentes y teniendo en cuenta la fiscalidad de Murcia, la estimación es que Maica pagará en total entre 77.000 y 80.000 euros de IRPF por el premio. Es decir, de los 200.000 euros, se quedará con aproximadamente 120.000-123.000 euros netos. Siempre pensando en que la ganadora de Supervivientes 2026 tribute en Murcia, algo que sólo ella sabrá.

Y a eso hay que añadir que los concursantes también cobran un caché semanal durante el concurso, por lo que el total de lo ganado en Supervivientes es una cifra mayor a esos 200.000 euros del premio. Ese dinero extra también tributará, así que la factura fiscal total del año será todavía más elevada.

Maica ya tiene muy claro lo que quiere hacer con su premio: «Me encantaría crear mi propia marca personal y poder dar una entrada a una casa en Madrid». Con 120.000 euros netos, el sueño sigue siendo perfectamente posible. Aunque, eso sí, habrá que ir guardando para cuando llegue la declaración de la renta.

Desde Happy FM ya le hemos dado algunas ideas para saber en qué gastar ese dinero, desde inversiones con mucha cabeza hasta caprichos para poder disfrutar la vida al máximo sin mirar la cuenta.