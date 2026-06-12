Maica, ganadora de ‘Supervivientes 2026’, confiesa en qué va a gastar los 200.000 euros del premio

La pasada noche del 11 de junio, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de la gran final de Supervivientes 2026. El popular formato ha cerrado con broche de oro su edición y lo ha hecho con una última gala de infarto. Alvar Seguí, José Manuel Soto, Maica Benedicto y Alba Paul han sido los participantes que han llegado a España como finalistas. Un regreso de Honduras que han abrazado con mucha emoción, pues volvían a la normalidad tras más de tres meses de penurias. Pero, nada más comenzar el programa, los nominados tuvieron que hacer frente al resultado del televoto.

José Manuel Soto se ha coronado como cuarto finalista de Supervivientes 2026. El final de una aventura que ha aceptado con mucha emoción. Pero, conforme fue avanzando la gala, las bajas se fueron haciendo presentes. Por ello, el tercer finalista por decisión de la audiencia ha sido Alvar Seguí. Todo ello para dejar el nombre de la ganadora entre Maica Benedicto y Alba Paul. Eso sí, no podemos decir que los porcentajes ciegos hayan estado muy ajustados. Pues, Jorge Javier Vázquez mostró que había un 59,25 % frente a un 40,75 %. Y es que el público tenía claro que la ganadora tenía que ser Maica Benedicto. Por lo tanto, la joven ha tomado el relevo de Borja González, el ganador de la edición anterior.

¿Qué hará Maica Benedicto con el cheque de 200.000 euros?

Completamente emocionada, la concursante no daba crédito a lo que había pasado. Pues, claramente, se ha enfrentado a grandes pesos pesados para llegar donde está. Así pues, la web de Mediaset Infinity ha tenido la oportunidad de hablar un poco con ella tras su gran victoria. Un encuentro donde la influencer ha contado lo que tiene pensado hacer con el dinero del premio.

«Lo hemos conseguido, amores, no me lo puedo creer. Estoy en shock. Gracias, gracias porque sin vosotros esto no hubiera sido posible. Amores, lo hemos conseguido, os quiero muchísimo, no sé ni qué decir. Este premio, me encantaría crear mi propia marca personal y pagar la entrada de una casa en la ciudad que me lo dio todo, Madrid», ha contado.

Y es que ha quedado claro que tiene mucho apoyo en la audiencia. Además de ganar Supervivientes 2026, la joven también se coronó en Los vecinos de la casa de al lado. Todo ello sumado a su puesto como finalista en Gran Hermano 19 y GH Dúo 3. Una andadura televisiva con la que Maica Benedicto no ha dejado indiferente a nadie.