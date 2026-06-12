Ha sido una gran travesía, de tres meses para ser exactos. Pero, como toda buena historia que se precie, ésta también ha tenido que llegar a su final. Supervivientes 2026 ha concluido su edición de manera oficial y lo hizo la pasada noche del 11 de junio. Un encuentro televisivo donde las emociones estuvieron presentes en todo momento. Alvar Seguí, José Manuel Soto, Maica Benedicto y Alba Paul llegaron al plató de Madrid y lo hicieron como finalistas de la edición. Un regreso a España, muy esperado por los concursantes, donde tuvieron que hacer frente a la realidad.

Primeramente, la audiencia fue conocedora del nombre del cuarto finalista, puesto que José Manuel Soto, Maica Benedicto y Alba Paul, como nominados, tuvieron que hacer frente a un nuevo televoto. Un duro momento para los concursantes, pues uno de ellos se quedaba a las puertas de la gran final. Una posición que no es de buen gusto para nadie. Y es que Alvar Seguí logró librarse de este tenso momento debido a que se hizo con el collar de líder en la gala del pasado domingo. Una noche repleta de emociones donde los nervios estuvieron presentes hasta el final.

¿Quién ha sido el ganador de ‘Supervivientes 2026’?

Alba Paul y Maica Benedicto han llegado a la gran final de Supervivientes 2026 y, tras el televoto de los espectadores, ha sido Maica quien se ha convertido en la ganadora de esta edición del reality más emocionante de Telecinco. La concursante ha desatado su euforia al escuchar a Jorge Javier Vazquez decir su nombre, y conocer que se ha hecho con el cheque del premio de 200.000 euros.