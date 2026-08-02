La dura confesión de William Levy: «No tengo miedo a perder nada más que mis hijos»

Indiscutiblemente, William Levy se ha convertido en uno de los actores cubanos más conocidos de la pequeña pantalla. Desde que era muy joven, el artista ha formado parte de numerosos proyectos audiovisuales. Una carrera profesional que ha ido creciendo y que le ha permitido hacerse un hueco en la industria interpretativa a nivel internacional. Sin embargo, en medio del éxito y la fama, también se encuentra una persona que tiene su vida familiar. En el caso del actor, el pasado 2025 fue un año bastante complicado para él. Y es que su ruptura con Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus dos hijos, no fue nada pacífica.

Como es bien sabido, William Levy y Elizabeth Gutiérrez llevaban juntos casi 20 años. Eso sí, con muchas idas y venidas. Nunca llegaron a casarse y no han sido pocas las ocasiones en las que el cubano ha estado ligado sentimentalmente con otras mujeres. Pero, a pesar de todo, la actriz ha permanecido a su lado. Una situación que cambió en el 2025 y que causó un gran revuelo mediático. El actor no solo fue apresado por las autoridades, tuvo que abandonar su hogar familiar y vivió momentos complicados con sus hijos. El panorama televisivo, según él, llegó a contar numerosas mentiras sobre su persona.

William Levy confiesa que sacrificaría todo por estar con sus hijos: «Prefiero trabajar menos»

Un momento muy duro del que ha hablado en El show de Paz, programa de Telecinco. Y es que, aunque va y viene por trabajo, William Levy sigue estando muy presente en España. «Mi separación, por todo lo que pasó, fue un momento bastante difícil», comenzó diciendo en el formato. Pues, explicó que fue uno de los peores momentos de su vida. Asimismo, a la pregunta de si tuvo miedo de perderlo todo, fue honesto.

«No tengo miedo a perder nada más que mis hijos y mi familia. Lo material no me interesa, yo nací sin nada», confesó. «En ese momento te preocupa perder a tu familia, perder a personas que son valiosas para ti o perderte a ti mismo. Gracias a Dios, no ha sido así», ha contado. Y es que, según se informó en su momento, el actor vivió un momento delicado con su hija menor. Pues, Kailey Levy, de 16 años, se distanció un poco de él. Una información que él mismo dio en una llamada de urgencia a la policía, la cual se filtró.

«La gente se piensa que es fácil, pero trabajamos lejos de la familia, solo en un país, grabando mientras tienes problemas familiares, problemas con la prensa, llegas al hotel y estás solo… Es muy difícil», explicó en el programa. Pues, si algo tiene claro, es que está dispuesto a sacrificarlo todo por sus hijos. «Mis hijos van creciendo y no me gustaría arrepentirme el día de mañana del tiempo que no pasé con ellos. Prefiero trabajar menos», ha confesado. Actualmente, Levy tiene una muy buena relación con sus hijos y se encuentra en una nueva relación sentimental.