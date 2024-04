El 2024 no ha comenzado nada bien para William Levy. Tal y como se ha podido saber, el actor cubano y su ex pareja, Elizabeth Gutiérrez han puesto punto final a su relación. La pareja se conoció hace 20 años y formaron una bonita familia junto a sus dos hijos en común. Pero no todo ha sido idílico entre ambos.

A lo largo de los años, la pareja de actores han tenido muchas idas y venidas en su relación sentimental. De hecho, en muchas ocasiones se llegó a rumorear crisis por posibles infidelidades del cubano. A pesar de ello, ninguno de esos rumores se confirmó nunca por ninguna de las dos partes. Pero, ahora, ha sido Gutiérrez quien ha concedido una entrevista para confirmar la ruptura.

Durante los últimos días, el nombre de William Levy y Elizabeth Gutiérrez ha acaparado los principales titulares de la prensa internacional. Pero, lejos de ser una separación en buenos términos, todo parece indicar que ha sido todo lo contrario. De hecho, y según se ha podido saber, el propio actor ha tenido que llamar a las autoridades del país donde reside para que le ayuden a localizar a su hija menor.

Kailey Levy es la segunda hija en común que tuvo la pareja, quien actualmente tiene 14 años. El actor siempre ha demostrado el profundo amor que siente por sus hijos. Por ello, no ha dudado en pedir ayuda a la policía para poder encontrar a su pequeña, quien se fue de casa junto a su madre.

La llamada se ha filtrado en las redes sociales y, según citan, fue realizada el pasado 1 de marzo. «Han pasado cuatro semanas desde que mi esposa y yo nos separamos. Fue todo muy muy rápido y ella se llevó a mi hija de la casa, y mi hijo dijo que él no se quería ir con ella y prefería quedarse conmigo», comienza explicando Levy al policía.

«Yo sabía que se estaban yendo a la casa de una amiga de su madre. Pero, ahora ya no están en el apartamento de la amiga de su madre, así que ahora están en su apartamento. No sé en donde se está quedando. No sé nada de mi hija», agrega preocupado. «¿Dónde está? ¿con quién? ¿con quién está ella…? No su mamá, sino mi hija», aclara.

Una angustia y preocupación que han durado días, algo que quiso explicar. «Así que he tratado de hablar con mi hija y no puedo. Además, he tratado de darle tiempo, pero nada cambia. Las cosas no avanzan», agrega. «Así que la llamé hoy y contestó la llamada. Le dije: ‘oye, ¿podría saber dónde está mi hija? Porque yo tengo derecho por ley de saber en dónde está mi hija. Yo necesito saber dónde estás’», explica.

William Levy se confiesa con el agente de la policía: «Me lo están haciendo desde hace cuatro semanas, desde que se fueron de casa»

Pero, lejos de darle una respuesta clara, William Levy se encontró con un nuevo rechazo. «Ella me dijo: ‘Me estoy quedando en un apartamento’. Y yo le dije: ¿en dónde?, tú papá necesita saber dónde estas, cariño’», señala. «Ella me dijo: ‘me estoy quedando en un apartamento con mi mamá’. Y yo le dije: ‘Kailey, eso no es así’», destaca. Una llamada que concluye tras haber sido colgado por su hija.

Levy no pensaba darse por vencido, por lo que volvió a llamar a su hija. Sin embargo, la adolescente apagó su móvil para que no volviese a contactar con ella. «Me lo están haciendo desde hace cuatro semanas, desde que se fueron de casa», agrega. Una llamada con el agente de la policía que concluye con el cubano informando que cree que Elizabeth Gutiérrez está poniendo a su hija en contra de él.