Elizabeth Gutiérrez, en su entrevista más demoledora, confirma su ruptura con William Levy.

William Levy ha vuelto al foco de la actualidad, pero esta vez no es por su trabajo como actor, lo hace por su situación personal. Elizabeth Gutiérrez, su pareja durante los últimos 20 años, ha dado una entrevista en la que ha confirmado su ruptura definitiva.

La pareja, aunque nunca se ha casado, ha tenido dos hijos en común: Christopher, de 18 años; y Kailey, de 14. Durante estas dos décadas la actriz y modelo, toda una celebridad en América, ha tenido que soportar numerosos rumores acerca de infidelidades y un seguimiento total por parte de la prensa.

Por si no fuera suficiente, decidió abandonar su carrera profesional para centrarse en la educación y el cuidado de sus hijos, mientras Levy se ha convertido en una estrella mundial gracias a Café con aroma de mujer. Este sacrifico le ha costado incluso críticas por parte del público, algo que ha dado a entender en una entrevista en la que ha querido hablar claro sobre su relación.

La pareja de William Levy confirma su ruptura

En una charla exclusiva con la revista Hola! para su edición americana, ha confirmado entre lágrimas su ruptura definitiva. «Actualmente, no estamos juntos. Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció», dice.

«Siempre aposté por mi relación. Amé a William, creo que no es un secreto que fue el amor de mi vida», confiesa. Gutiérrez asegura que lo que quieren «en este momento» es diferente, motivo por el que han decidido separar sus vidas, aunque sea de forma sentimental, ya que siempre estarán unidos por sus hijos.

Aunque ya no sean pareja, la actriz no guarda rencor y le desea lo mejor a su ya ex pareja: «Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz. De eso me enamoré, de su sonrisa… siempre lo quiero ver sonriendo».

Aunque no confirma los motivos de la ruptura, Elizabeth ha dado algunas pistas de lo que le ha llevado a tomar esta decisión: «Hay cosas que si no cambian, tú tienes que cambiar. Y esa fue la opción que tuve que tomar». Aunque la noticia la ha confirmado en este mes de abril, lo cierto es que no conviven desde hace dos meses, una decisión que ya conocen sus hijos. «Mis hijos están en paz, porque obviamente, William es un excelente padre y el amor de ambos no les hace falta, así que ellos están bien y van a estar bien», asegura.

La ex de William Levy ha tenido que hacer frente a los rumores que siempre le han rodeado sobre sus infidelidades con sus compañeras de rodaje, algo para lo que tiene una respuesta clara. «La prensa muchas veces inventa cosas. Yo sé lo que fue verdad, lo que no fue verdad, porque solo yo sé lo que yo viví. Nadie me lo tiene que contar. Entonces, nunca le presté atención a lo que la prensa decía», ha dicho en la citada entrevista.

Aunque no quiere dar más detalles de la ruptura, lanza un consejo para que sus hijos no comentan los mismo errores que sus padres a la hora de tener una pareja. «Lo más importante es que entiendan que cuando estás en pareja, tú no eres dueño de esa persona. Tú eres su cómplice, su compañero, pero no eres dueño de esa persona».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por HOLA! USA (@holausa)

Para ella «el amor y el respeto van de la mano» y espera haberles inculcado la importancia de que «no tengan miedo a decir lo que sienten, ser honestos, creo que ser transparentes con eso y cuidarse mutuamente». A partir de ahora Elizabeth Gutiérrez se enfrenta al reto de retomar su carrera profesional, algo que está haciendo poco a poco regresando como colaboradora de televisión y volviendo a subirse al escenario de un teatro.