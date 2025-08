‘Sueños de libertad’: ¿en qué serie turca está basada la ficción diaria de Antena 3?

El grupo Atresmedia ha dejado claro que apuesta por el mejor contenido de entretenimiento para sus espectadores. Y es que, además de sus éxitos turcos, también triunfa con sus producciones de cosecha propia. De hecho, un claro ejemplo de ello es Sueños de libertad, una serie de tira diaria que aterrizó en Antena 3 el pasado 2024 y que, desde entonces, se ha convertido en uno de sus grandes indispensables. Sin embargo, lo que casi nadie sabe es que ésta ficción está basada en una novela turca que cosechó todo tipo de hitos en Nova, hace un par de años. Un pequeño dato que no está dejando indiferente a nadie.

Para ser más precisos, la novela turca que se asemeja mucho a Sueños de libertad es Fugitiva. La historia no es igual al 100%, pero presenta elementos muy similares en su trama que no han pasado desapercibidos para los espectadores que han tenido la oportunidad de ver ambas obras. Pero, ¿de qué trataba la ficción turca? ¿Cuándo fue emitida en Nova? Pues, la serie llegó a la cadena de Atresmedia en el 2020 y se repuso dos años más tarde. De esta manera, el público pudo disfrutar de tres temporadas y 64 episodios. Una producción que conquistó a la audiencia desde el primer episodio y que no tardó en posicionarse como uno de los formatos más vistos del momento en la parrilla televisiva española.

Para el que no haya visto en su momento Fugitiva, la ficción narraba la complicada historia de vida de Nefes. La joven fue vendida a los 16 años por su padre a un empresario psicópata, Vedath. El hombre hizo todo lo que pudo para hacerle la vida imposible a la protagonista, pues la trataba como un objeto. De hecho, fueron muchas los golpes y violaciones que tuvo que sufrir.

Durante años intentó escapar de este infierno, pero nunca tuvo éxito en sus huidas. Sin embargo, su destino cambió cuando un día llega a la mansión Mustafá Kaleli. Allí, se dan cuenta de que Nefes es golpeada y maltratada por su marido. Por ello, hacen todo lo posible para ayudarla a salir de esa vida. Por lo tanto, esa noche, Nefes escapa con su hijo escondido en la camioneta de Tahir, el hermano menor de Mustafá.

¿Qué similitudes tienen ‘Fugitiva’ y ‘Sueños de libertad’?

Los seguidores de Sueños de libertad han visto una gran similitud entre la historia de Nefes y Begoña, y no se han equivocado. Ambas mujeres sufren el maltrato y la violencia de sus maridos: Vedath y Jesús de la Reina. Dos hombres despiadados y sin escrúpulos que disfrutan con su sufrimiento.

Asimismo, ambas protagonistas cuentan con el apoyo de una figura que las ayuda a salir de este tormento. En el caso de Fugitiva, Tahir es el que se encarga de ayudar a la joven. Por otro lado, en el caso de Sueños de libertad, Andrés hace lo propio con Begoña.