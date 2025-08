El discurso de Laporta cala en Rashford: «No me preocupa mi inscripción»

Marcus Rashford ya se ha integrado en la dinámica del Barça y ha dejado claro que su mentalidad está enfocada exclusivamente en lo deportivo y que el tema de su inscripción, como la del resto de fichajes, no le preocupa lo más mínimo: compra el discurso de Joan Laporta. El delantero inglés ha sido una de las grandes incorporaciones del conjunto azulgrana para esta temporada y, en una breve comparecencia con los medios durante la gira asiática, ha zanjado de raíz cualquier incertidumbre sobre su situación.

«¿Mi inscripción? No me preocupa. Confío en que el club lo resolverá. Yo estoy centrado en entrenar y en estar listo para el inicio de la competición», afirmó con suma tranquilidad Marcus Rashford, con plena confianza en ese discurso de calma que transmite Joan Laporta, mensaje que ha calado no sólo en él, sino en el resto de la plantilla blaugrana.

Las palabras de Rashford no son casuales, llegan poco después de que el presidente Joan Laporta lanzara un mensaje optimista en rueda de prensa sobre la capacidad del club para inscribir a todos sus fichajes. El discurso institucional ha calado entre los jugadores, especialmente en el delantero inglés, que se ha mostrado alineado con el plan del Barça y ha transmitido plena confianza en la gestión del club.

Marcus Rashford ha sido el elegido por la dirección deportiva que encabeza Deco para reforzar el costado izquierdo del ataque azulgrana. Su llegada, cerrada justo antes del inicio de la gira asiática, ha sido una de las grandes apuestas de este mercado estival. Durante los primeros entrenamientos y partidos amistosos en Asia, el ex del Manchester United ha dejado buenas sensaciones, destacando por su intensidad, velocidad y capacidad de adaptación.

«Me estoy integrando bastante bien, tanto con el equipo como con el cuerpo técnico. Ha sido una buena pretemporada y estamos preparados para el inicio del curso», aseguró el internacional inglés, satisfecho con sus primeros días como azulgrana y poniéndose retos y objetivos desde el primer momento: «Todo el mundo quiere ganar la Champions League. El año pasado fue fantástico, y ahora tenemos que tratar de recrearlo y mejorarlo ganándola».

A título individual, como reto goleador Marcus Rashford bromea con una cifra imposible como los «100» goles, y responde honesto: «Los máximos que pueda. Sé que será diferente para mí jugar en otro país y en otro estilo de fútbol, pero acepto el reto, intentaré marcar los máximos goles posibles». Y en cuanto a su posición en el campo, admite que puede «jugar en diferentes posiciones, marcar goles desde todas las zonas del campo, se trata de ser capaz de marcar desde diferentes áreas, y ojalá podamos dar un paso más respecto al año pasado y tratar de ganar la Champions League».

«Hay muchos grandes jugadores aquí, pero ya lo sabía antes de venir», reconocía y explicaba sobre la plantilla del Barça, sobre la que zanjaba así: «La calidad es muy alta y la intensidad también, y eso es lo que necesitamos mantener durante toda la temporada».