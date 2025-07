Marcus Rashford tras fichar por el Barcelona: «Estoy como en casa»

Marcus Rashford atendió a los medios de comunicación después de firmar su contrato junto a Joan Laporta en las oficinas del Camp Nou. El delantero inglés, que llega cedido desde el Manchester United, ya es oficialmente nuevo jugador del Barcelona y llevará el dorsal 14 a las órdenes de Hansi Flick.

«Estoy muy emocionado, mucha gente sueña jugar aquí, significa mucho. Estoy como en casa, es un club familiar. Me han hecho sentir muy cómodo. Lo he visto desde que joven. Disfrutar de jugar aquí. Veo las ganas que tienen todos. Es lo que necesito. Muy emocionando y con ganas de jugar y de disfrutar», dijo el delantero inglés ante los medios del club.

«He hablado con Hansi Flick y ha sido muy positivo. Es uno de los grandes técnicos. La última temporada hizo un trabajo increíble con un equipo joven, con muchos éxitos», valoró Marcus Rashford.

«A los seguidores les doy las gracias por la bienvenida y esperamos que puedan disfrutar. Es la primera vez que estoy aquí y será un momento especial el primer partido», valoró el nuevo fichaje del Barça.

Sobre la toma de decisión de ir al Barça: «No fue difícil, lo tenía claro desde el principio. En enero no pude venir y me fui al Aston Villa. Estoy muy agradecido a ese club. Pero quería venir. Es un club familiar y me siento en casa. Es una buena decisión. Me han recibido muy bien».

Dorsal 14: «Es un número de gran tradición en el club. Es único. Especial. Quiero darlo todo».

«Honestamente, muchos jugadores me han sorprendido. Son muy jóvenes. Hansi hace un gran trabajo con este trabajo La pasada temporada hizo mejorar a un equipo muy joven. Mi ambición y determinación es muy alta. Todo el mundo tiene hambre», comentó Rashford sobre sus nuevos compañeros.

Pero tuvo más ofertas: «Sí tuve, pero tenía clara la decisión». «Tiene un talento especial. El año pasado fue de los mejores del mundo. Hay mucho talento en el bloque, lo he podido comprobar. Estoy emocionado», comentó sobre Lamine Yamal.