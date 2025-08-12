PSG – Tottenham: a qué hora es y dónde ver por TV y online en directo el partido de la Supercopa

La temporada arranca oficialmente con la celebración de la Supercopa de Europa 2025 en la que se enfrentarán el PSG y el Tottenham, los campeones de la Champions y de la Europa League respectivamente. Ambos conjuntos pelearán sobre el terreno de juego por llevarse el título de Italia y los de Luis Enrique son favoritos. Los parisinos quieren cerrar un año histórico, aunque es cierto que perdieron contra el Chelsea la final del Mundial de Clubes el pasado verano. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo entre los franceses y londinenses.

Cuándo juega se juega el PSG – Tottenham: la Supercopa de Europa 2025

El PSG y el Tottenham se enfrentan en Italia en el partido que corresponde a la Supercopa de Europa que se jugará en el Estadio Friuli, en la ciudad de Údine. Ambos equipos buscarán arrancar la temporada de manera oficial levantando un trofeo que les puede permitir coger bastante moral con todo lo que viene por delante esta temporada. Hay que recordar que los parisinos, entrenados por Luis Enrique y subcampeones del Mundial de Clubes, consiguieron estar en este encuentro tras ganar la Champions League, mientras que los londinenses se impusieron en la final de la Europa League al Manchester United y sacaron el billete para este duelo.

A qué hora se juega el PSG – Tottenham de la Supercopa de Europa

La UEFA programó este apasionante PSG – Tottenham que corresponde a la Supercopa de Europa 2025 para este miércoles 13 de agosto. El horario escogido por el organismo que preside Aleksander Ceferin ha sido el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias y se espera que el balón ruede puntualmente en el Estadio Friuli sin que haya incidentes en la previa que obliguen a retrasar el inicio del duelo entre parisinos y londinenses.

Dónde ver en directo por TV online gratis el partido PSG – Tottenham

RTVE y Movistar+ fueron los medios de comunicación que compraron los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país el partido donde se decide el título de la Supercopa de Europa 2025. Esto quiere decir que el PSG – Tottenham se podrá ver en directo por televisión a través de La1 en abierto y gratis, mientras que el canal Movistar Liga de Campeones también ofrecerá este choque, pero hay que recordar que está dentro de una plataforma de pago.

Por otro lado, todos aquellos amantes del fútbol europeo y seguidores que simpatizan con el conjunto parisino o londinense, también podrán ver la Supercopa de Europa 2025 PSG – Tottenham en directo en streaming y en vivo online a través de las aplicaciones RTVE Play o Movistar+. Estas apps están disponibles para descargarse en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets o smarts TVs. También estará disponible sus páginas webs para acceder de una forma cómoda y simple con un ordenador y ver todo lo que suceda en el Estadio Friuli.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información previa de esta Supercopa de Europa 2025. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del PSG – Tottenham y una vez acabe el choque publicaremos la crónica, además de las reacciones relevantes que se puedan producir en el Estadio Friuli de Italia.

Dónde escuchar por radio en directo el PSG – Tottenham

Cabe destacar que todos aquellos aficionados que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online el PSG – Tottenham de la Supercopa de Europa 2025 podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, Onda Cero, Radio Marca, RNE o la Ser conectarán con Italia para contar todo lo que esté sucediendo en este apasionante encuentro que se disputa en el Estadio Friuli.

Dónde se juega y quién es el árbitro del PSG – Tottenham

El Estadio Friuli, conocido también como Bluenergy Stadium, está situado en la ciudad italiana de Údine y será el escenario donde se celebre este PSG – Tottenham de la Supercopa de Europa 2025. Tiene un aforo para unos 25.000 espectadores y se espera un lleno en este campo que fue inaugurado en 1976. Este recinto es la casa del Udinese y allí ha jugado seis encuentros la selección italiana de fútbol, además de haber sido sede del Mundial de 1990 que se celebró en el país transalpino, donde España jugó contra Uruguay y frente a Corea del Sur en la fase de grupos.

La UEFA ha designado al árbitro portugués Joao Pinheiro como el colegiado principal para que imparta justicia en este PSG – Tottenham que corresponde a la Supercopa de Europa 2025. A los mandos del VAR estará su compatriota Tiago Martins, por lo que será el responsable de revisar todas las acciones polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego para, si es necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizarla al monitor que estará situado entre los dos banquillos del Estadio Friuli.