El PSG domina la lista de 30 finalistas al Balón de Oro con nueve jugadores; Barça y Madrid suman siete

El vigente campeón de la Champions League, el Paris Saint Germain, encabeza en número la lista de candidatos al Balón de Oro después de que France Football publicase la lista de los 30 finalistas. El club galo cuenta con nueve nombres entre los que se encuentra el gran favorito, Ousmane Dembélé, así como Fabián Ruiz como representante español.

Los chicos de Luis Enrique parten con ventaja para salir victoriosos de este galardón que distingue al mejor futbolista de la última temporada en el fútbol europeo. España cuenta con dos clubes que lo representan en el premio como Barcelona y Real Madrid. Los culés han conseguido la nominación de cuatro futbolistas que responden al nombre de Lamine Yamal, Pedri, Raphinha y Lewandowski.

Por su parte, el Real Madrid ha visto cómo tres de los suyos se cuelan en la lucha por el premio con el flamante Bota de Oro Mbappé a la cabeza seguido de Vinicius y Jude Bellingham. El equipo blanco está igualado en número de representantes con el finalista de la Champions League, el Inter de Milán, que cuenta con Lautaro, Thuram y Dumfries.

La lista de 30 finalistas incluye a clásicos del fútbol europeo como Harry Kane, Erling Haaland o Mo Salah. Resulta curioso que Rodri Hernández, el vigente campeón del galardón, no haya conseguido defender su corona tras una lesión de larga duración que le ha mantenido en el dique seco la mayor parte de la temporada.

El premio al Balón de Oro y los diversos galardones relacionados se entregarán el próximo 22 de septiembre en París. En total, France Football hará entrega de un total de 13 premios. Históricamente el futbolista más galardonado de toda la historia ha sido Leo Messi, quien acumuló durante su carrera deportiva siete trofeos. El argentino, pese a seguir en activo, no ha sido nominado.