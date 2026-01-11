Carlos Sainz recorta tiempo a Al-Attiyah con Nani Roma conservando la tercera plaza en el Dakar

Carlos Sainz y Nani Roma quitan tiempo a Nasser Al-Attiyah, líder del Dakar en coches, tras la etapa de este domingo, aunque los dos españoles, sobre todo Sainz, todavía están lejos del qatarí. Mattias Ekström ha logrado su segunda victoria de etapa de esta 48ª edición del Dakar, tras la conseguida en el prólogo, después de que Henk Lategan, que rozaba el triunfo de etapa y el liderato de la general en el kilómetro 417, cediese toda su ventaja a muy poco de la meta.

Ese tropiezo final de Lategan deja otra vez líder a Al-Attiyah, que el viernes se aupó a lo más alto de la clasificación. El qatarí retiene el primer puesto a pesar de acabar undécimo este domingo a 7:24 del ganador del día. Ahora, sigue mandando en la general con 4:47 de renta sobre Ekström.

Al-Attiyah entró en meta por detrás de Carlos Sainz y Nani Roma, que fueron noveno y décimo en la etapa, a 6:01 y 6:36, respectivamente del campeón de la etapa. Así, quitan algo de tiempo al líder de la clasificación general, pero todavía están lejos. El catalán es ahora tercero en la clasificación provisional a 7:15 de Al-Attiyah, y el madrileño marcha quinto, a 10:26. Cristina Gutiérrez (Dacia), por su parte, continúa decimocuarta, aunque a 39:34 del liderato.

En lo que se refiere a la etapa de este domingo, tras la jornada de descanso, Ekström selló su éxito con un tiempo de 3:44:22, superando por 4:27 al Toyota de João Ferreira, mientras que Mitch Guthrie (Ford) cerró el podio del día a 4:55. Toby Price, cuarto, se quedó a seis segundos del podio, y Lucas Moraes (Dacia) completó el ‘Top 5’.

La etapa de motos en el Dakar

El piloto argentino Luciano Benavides (KTM) ha conquistado este domingo la séptima etapa, en la categoría de motos, del Rally Dakar, de 459 kilómetros de especial entre Riad y Wadi ad-Dawasir (Arabia Saudí), y recorta tiempo sobre el líder, el australiano Daniel Sanders (KTM), mientras que Edgar Canet (KTM) ha concluido segundo y Tosha Schareina (Honda) se mantiene cuarto en la general, aunque perdiendo tiempo.

Después de la jornada de descanso del sábado, Canet, que sorprendió en esta edición del ‘raid’ al imponerse los dos primeros días, protagonizó una gran remontada desde el arranque, pasando 46º por el kilómetro 30, y llegó a meta a 4:47 del sudamericano, que dominó en todo momento la jornada y que sigue en el tercer puesto de la general.

Así, el español completaba el doblete de KTM y superaba por diez segundos al francés Adrien Van Beveren (Honda), que cerró el podio del día. Por su parte, Schareina entró con el séptimo mejor crono, a 8:45 del ganador, y continúa en la cuarta posición general, aunque pierde más de tres minutos con la cabeza y ahora está a 15:06 de Sanders.

El australiano, sancionado el viernes por exceder el límite de velocidad y que acabó el día cuarto -a 5:35 de Benavides-, se mantiene como líder de las dos ruedas con un tiempo total de 28:47:31, con una ventaja de 4:25 sobre el estadounidense Ricky Brabec (Honda), que este domingo solo pudo terminar décimo (9:15) y de 4:40 sobre Benavides.