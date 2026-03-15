Tortura china de Alonso: suelta el volante por las vibraciones del motor Honda tras otra gran salida

Fernando Alonso no pudo cumplir su objetivo de finalizar la carrera el Gran Premio de China y tuvo que abandonar en la vuelta 33 por culpa de las dichosas vibraciones del motor Honda. El malestar causado por este problema en el Aston Martin impidió al piloto español completar los 56 giros, y se retiró de nuevo, como la semana pasada en el inicio del Mundial de Fórmula 1 2026 en Australia.

Es una auténtica pena lo del asturiano, viendo en cada carrera cómo su nivel sigue siendo tan alto. Alonso volvió a firmar una espectacular salida en el circuito de Shanghái, donde pasó del decimonoveno puesto al noveno, una heroica remontada que ya protagonizó en la sprint de este sábado y en Melbourne, pero que por desgracia siempre termina igual.

Ni lo es Alonso ni ningún piloto en la historia del deporte sería capaz de mantener ese AMR26 en la zona media-alta, algo que toda España desea que cambie cuanto antes. Por suerte para Fernando, antes del GP de Japón habrá una semana de pausa en la que Aston Martin y Honda deben corregir de una vez por todas las vibraciones que han provocado el malestar del piloto.

¡FERNANDO ALONSO NO TIENE MÁS REMEDIO QUE RETIRARSE! 💔 El coche era inconducible y su odisea dura 34 vueltas#ChinaDAZNF1 🇨🇳 pic.twitter.com/ADZux5HcFq — DAZN España (@DAZN_ES) March 15, 2026

Las vibraciones condenan a Alonso

Así explicó Aston Martin el motivo de la segunda retirada de Alonso en el campeonato después de que su compañero, Lance Stroll, también se viese obligado a abandonar: «Fernando se ha retirado del GP de China debido a molestias por vibraciones. Como equipo, continuaremos trabajando con nuestros socios de Honda para comprender mejor el coche y mejorar en todos los aspectos».

El abandono se produjo justo después de parar en boxes para cambiar los neumáticos duros de salida por los medios. Alonso manifestó con sus manos el evidente malestar que generan estas vibraciones, llegando a ¡soltar el volante! en varias ocasiones en las rectas porque se le dormían las articulaciones.