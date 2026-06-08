Unai Emery: «¿Entrenar a la Selección? Puede ser que algún día me atraiga…»

Unai Emery atendió a los medios de comunicación a su llegada a los Premios ADN del deporte del Diario Marca. El actual entrenador del Aston Villa, flamante campeón de la Europa League este curso, valoró la opción de poder ser seleccionador español en un futuro.

«España tiene un gran equipo y un gran entrenador. Y lógicamente, todos queremos ver los éxitos de la selección española. Disfrutaremos de ver el Mundial y trataremos de apoyar y estar con los triunfos de España», comenzó señalando Unai Emery sobre el equipo de Luis de la Fuente.

Unai Emery también valoró la opción de poder ser seleccionador español en algún momento de su carrera: «Uno está donde le quieren. Todos los pasos que he dado como entrenador son a sitios donde quieren que esté. A partir de ahí, yo vivo mucho la intensidad del día a día. Mes a mes. Pero posiblemente algún día también me atraiga ser seleccionador. Hasta ahora no he tenido esa sensación de estar cerca. Lógicamente, de España, por supuesto».

Sobre el nivel de la Liga y la Premier League: «La Liga es una marca muy potente. Compararla con la Premier se puede hacer a nivel de logros, respuestas o de cómo cada liga tiene su repercusión mundial. La Premier es la competición más potente. Pero España tiene un lugar muy importante, puede estar a la par por momentos. Y a la vez traslada muchos buenos jugadores y muchos buenos entrenadores. En la Premier también tenemos la suerte de que compran el producto español».