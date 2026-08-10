Los estrenos que no te puedes perder esta semana en el streaming (Netflix, Prime Video y Movistar Plus): de Mourinho a la nueva temporada de ‘Reacher’

El arranque del mes de agosto nos ha traído importantes novedades en las plataformas de vídeo bajo demanda. La adaptación de Cien años de soledad comienza su arco final de episodios y Muertos S.L. pone el punto y final a su historia con una esperada cuarta temporada que promete volver a hacernos reír con su incorrectísimo humor negro. Ahora, llegando casi al ecuador del mes de vacaciones por antonomasia, traemos una serie de recomendaciones de los mejores estrenos que llegan esta semana a las plataformas de streaming de Netflix, Prime Video y Movistar Plus:

Netflix

‘Mourinho’

La Liga española de fútbol comienza en apenas cinco días y, aprovechando el regreso del carismático entrenador del Real Madrid, Netflix se lanza de lleno a recordar el ascenso meteórico de José Mourinho en el fútbol europeo. Con tres episodios, esta miniserie documental narra con varios testimonios el recorrido del portugués por Porto, Inter, Chelsea, Real Madrid, Manchester United y Roma, aparte de radiografiar la actitud y la toma de decisiones de su ecléctica trayectoria como entrenador.

Estreno: Martes, 11 de agosto

‘La fiera’

La historia real de tres amigos adictos a la adrenalina que encontraron en el salto BASE con traje de alas la experiencia definitiva para desatar su pasión. Aparte de poseer una producción sobresaliente, el gran reclamo detrás de la producción de Atresmedia Cine reside en el trío de intérpretes protagonistas: Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre.

Estreno: Viernes, 14 de agosto

Prime Video

‘Reacher’ (temporada 4)

El personaje creado por el novelista Lee Child regresa con una cuarta temporada que adapta el libro ‘Mañana no estás’, la decimotercera entrega de la saga literaria superventas. La trama comienza en un vagón de metro de Nueva York, con Jack Reacher analizando a los pocos pasajeros que le acompañan. Entre todos ellos, Anna Merrick parece una apuesta segura: se comporta con el perfil de una terrorista suicida.

Estreno: Miércoles, 12 de agosto

‘Caminando con el diablo’

Los amantes del thriller rural están de enhorabuena, Prime Video nos trae la valorada ópera prima de Rubén Pérez Barrena que protagonizan Tamar Novas y Marina Salas. Contextualizada en los años 80, la trama sigue a unos padres que arrastran el drama de la desaparición de su hijo Gabriel. En su camino se cruza Philippe, un niño francés que viaja con su familia en una caravana. El encuentro marcará un viaje sin retorno al lado más oscuro del corazón humano.

Estreno: Viernes, 14 de agosto

Movistar Plus

‘Turno de guardia’

Fue una de las cintas europeas mejor valoradas del 2025. En este drama suizo sobre la medicina, se nos presenta a Floria, una enfermera que trabaja con dedicación en el ala quirúrgica de un hospital. Tras un fatídico error, su turno nocturno se convertirá en una angustiosa carrera contrarreloj.

Estreno: Jueves, 13 de agosto

‘El sonido de la caída’

Premio del Jurado en la pasada edición de Cannes, la cinta alemana de Mascha Schilinski representa la vida de cuatro niñas que pasan su juventud en una granja del norte de Alemania. La trama abarca un siglo y, aunque entre ellas haya una gran distancia temporal, sus realidades comienzan a agruparse y replicarse entre las paredes del lugar.