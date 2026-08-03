Los 7 estrenos de cine que no te puedes perder en agosto: la vuelta de la saga Insidious, Javier Bardem y lo nuevo de Ridley Scott

Después de un mes de julio cargado de producciones tan taquilleras como La Odisea y Spider-Man: Brand New Day, los estrenos de agosto quizás no vayan a tener un impacto tan profundo en el box office, pero no por ello no van a suponer novedades estimulantes para la comunidad cinéfila. De hecho, en las próximas semanas, los espectadores serán testigos de la proyección de una de esas cintas que competirá por todo en los premios Goya del 2027 y, entre otras, de la última película del valorado director de Gladiator (2000), Ridley Scott. A continuación, mostramos nuestra selección de 7 títulos imperdibles que llegarán al patio de butacas en las siguientes ventanas de exhibición:

Los 7 mejores estrenos en cines de agosto

1. ‘El amor que permanece’

Filme islandés que narra la historia de una pareja recién separada y sus tres hijos. Una familia que se reúne en una aldea rural, lugar en el que seremos testigos durante un año de la degradación del matrimonio y sobre cómo este es una losa para todos sus miembros.

Fecha de estreno: 7 de agosto

2. ‘El final de Oak Street’

Ocho años después de la sugerente Lo que esconde Silver Lake, David Robert Mitchell regresa tras las cámaras para narrarnos el que parece, hasta ahora, su filme más comercial. Antes de volver al tenebroso mundo de They Follow (2027), el cineasta nos trae un relato original en el que una familia, junto al resto de su calle, aparece de la noche a la mañana en un lugar desconocido, asediado por criaturas jurásicas tremendamente peligrosas.

Fecha de estreno: 14 de agosto

3. ‘Vivir la tierra’

Se llevó el Oso de Plata a la mejor dirección en el Festival de Berlín de 2025. Vivir la tierra es un drama chino dirigido por Hou Meng en el que se narra la transformación socioeconómica del país oriental a principios de los 90. La historia abarca cuatro generaciones que, entre bodas, funerales y nacimientos, retrata a la perfección la resistencia de la gente del campo a la evolución tecnológica de todo un país.

Fecha de estreno: 14 de agosto

4. ‘Insidious: Fuera del más allá’

La lucrativa franquicia de terror regresa a sus orígenes con una nueva entrega que promete recuperar los sustos y la atmósfera claustrofóbica que siempre ha caracterizado al producto de Sony y Blumhouse Productions. En este caso, la trama se centra en un trío de acechadores que se infiltra en un tranquilo suburbio. Allí una familia se ve obligada a entrar en el plano astral.

Fecha de estreno: 21 de agosto

5. ‘El ser querido’

Tras dejarnos con la boca abierta con As bestas (2022) y retratar el tiempo al más puro estilo Linklater con Los años nuevos (2024), Rodrigo Sorogoyen vuelve a juntarse con la guionista Isabel Peña para, en esta ocasión, traernos un retrato sobre la paternidad y el mundo del cine. En El ser querido, Javier Bardem da vida a un aclamado director que le ofrece un papel a su hija, encarnada por Victoria Luengo, para que esta pueda hacer resurgir su debilitada carrera como actriz.

Fecha de estreno: 26 de agosto

6.’ La constelación del perro’

Adaptando la novela homónima de Peter Heller, Ridley Scott dirige al nominado al Oscar Jacob Elordi en un thriller postapocalíptico en el que un piloto que lo perdió todo deberá enfrentarse a unos carroñeros errantes llamados los «Segadores».

Fecha de estreno: 26 de agosto

7. ‘Una noche al año’

Versionando la novela de Travis Braun, Callum Turner y Monica Barbaro dan vida a dos extraños que se conocen en una Nueva York ficticia, durante la única noche del año en la que los solteros pueden tener encuentros sexuales.