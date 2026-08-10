Blanca Romero, rota y sin Quique Sánchez-Flores, acude al tanatorio a dar el último adiós a su padre

Blanca Romero atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. La modelo y actriz ha tenido que enfrentarse a la muerte de su padre, una pérdida que ha hecho pública en las últimas horas a través de sus redes sociales y que llega después de un último año especialmente complicado para la familia debido al delicado estado de salud de su progenitor.

La modelo había estado muy pendiente de su padre durante los últimos meses, acompañándole y permaneciendo cerca de él en una etapa marcada por los problemas de salud. Por eso, su fallecimiento supone un duro golpe para Blanca, que no ha dudado en despedirse públicamente de una de las personas fundamentales de su vida.

Poco después de comunicar la triste noticia, Blanca Romero ha sido captada a las puertas del tanatorio donde descansan los restos mortales de su padre. Vestida completamente de negro y con el rostro visiblemente afectado, la modelo se ha mostrado devastada ante la pérdida. Las imágenes reflejan el complicado momento que atraviesa y la profunda tristeza que siente en estas primeras horas de duelo.

Blanca ha llegado acompañada por una amiga, que se ha convertido en uno de sus principales apoyos en este momento tan delicado. La modelo ha preferido refugiarse en la intimidad y en la compañía de las personas más cercanas mientras afronta una despedida especialmente dolorosa.

En estas imágenes también ha llamado la atención la ausencia de Quique Sánchez-Flores, con quien Blanca Romero mantenía una relación sentimental hasta donde se conocía públicamente. La modelo y el entrenador siempre han procurado mantener su vida privada alejada de los focos y, en un momento de máxima vulnerabilidad como el que atraviesa ahora, Blanca ha contado con la compañía de una amiga para acudir al tanatorio.

La despedida de Blanca Romero a su padre

La pérdida de su padre llega después de meses en los que su salud había sido una de las grandes preocupaciones de Blanca. Durante este tiempo, la modelo se había mostrado muy pendiente de él, consciente de la gravedad de su situación y de la importancia de aprovechar cada momento a su lado.

Ahora, la modelo ha querido rendirle un último homenaje a través de sus redes sociales. Lo ha hecho compartiendo un emotivo carrete de imágenes de su progenitor, fotografías cargadas de recuerdos familiares y acompañadas de unas palabras que reflejan el enorme vacío que deja su muerte.

En su despedida, Blanca también ha querido poner de manifiesto la importancia que su padre tenía para sus hijos, Lucía y Martín, a quienes define como los nietos del «mejor abuelo del mundo». Unas palabras que muestran la huella que deja en toda la familia y el papel fundamental que desempeñó durante sus vidas: «Te vamos a echar tanto de menos… Vuela alto, torero. Luci y Martín no solo pierden al mejor abuelo del mundo, también pierden a un padre. Gracias por todo, papá; sin tu ayuda habría sido imposible. Te quiero mucho. Hasta siempre».