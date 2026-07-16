La familia Sánchez-Flores está de celebración. Paty Sánchez-Flores, hija del exfutbolista y entrenador Quique Sánchez Flores, ha dado la bienvenida a su primer hijo, un niño llamado Nicolás. La joven ha compartido la feliz noticia este 16 de julio a través de sus redes sociales, donde ha relatado cómo han sido las intensas horas previas al nacimiento y la emoción que siente tras convertirse en madre por primera vez.

«Hoy he conocido al gran amor de mi vida… jamás podría haber imaginado un amor así», ha escrito junto a las primeras imágenes del bebé, un mensaje que ha emocionado a sus seguidores. Nicolás llevará los apellidos Millet Sánchez-Flores y llega para iniciar una nueva etapa en la vida de la joven, que no ha ocultado la felicidad que siente junto a su pareja.

Todos los detalles del parto

El parto, sin embargo, no fue como esperaba. Paty ha explicado que tuvo que ingresar de urgencia en el hospital durante la noche del miércoles. Poco después de cenar comenzaron las contracciones y arrancó un largo proceso de dilatación que se prolongó durante 12 horas. Finalmente, los médicos decidieron practicar una cesárea para garantizar el bienestar tanto de la madre como del bebé.

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Lejos de vivir el proceso en soledad, la hija de Quique Sánchez Flores ha querido destacar el papel de toda su familia. Según ha contado, hermanos, cuñados y otros familiares fueron pasando por la sala de dilatación para acompañarla y hacerle la espera «más amena». Un gesto que demuestra la estrecha relación que mantiene con los suyos y el apoyo recibido en uno de los días más importantes de su vida.

Afortunadamente, tanto Paty como el pequeño Nicolás se encuentran en perfecto estado. «Estamos los dos fenomenal y súper sanitos», ha asegurado, adelantando que en apenas unos días podrán regresar a casa para comenzar su nueva vida en familia. «Ahí empieza nuestra gran aventura», ha añadido, agradeciendo también los numerosos mensajes de cariño que ha recibido desde que anunció el nacimiento.

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La noticia ha sido muy celebrada por su entorno más cercano. Paty Sánchez-Flores mantiene una buena amistad con Alejandra Rubio, que también atraviesa un momento muy especial. La colaboradora se encuentra en la recta final de su segundo embarazo junto a Carlo Costanzia, con quien ya tiene un hijo en común, por lo que todo apunta a que muy pronto ambas compartirán también la experiencia de la maternidad con dos bebés prácticamente de la misma generación.

Con la llegada de Nicolás, la familia Sánchez-Flores suma un nuevo miembro y Quique Sánchez Flores estrena una de las etapas más ilusionantes de su vida: la de abuelo.