Los restaurantes donde es más fácil encontrarte con famosos en Madrid: dónde comen y por qué siempre vuelven

Madrid se ha convertido en una de las ciudades más atractivas para las grandes estrellas internacionales. Actores, músicos, productores y personalidades de la política pasan cada vez más tiempo en la capital, ya sea por motivos profesionales, por vacaciones o, simplemente, para disfrutar de su oferta cultural y gastronómica. Y algunos de ellos tienen claro dónde sentarse a la mesa.

Más allá de las grandes aperturas y de los restaurantes de moda, existe una particular ruta gastronómica que se construye a través de nombres conocidos.

Zendaya y Tom Holland, Sofía Vergara, Chris Hemsworth, Rosalía, Bizarrap o los Obama han dejado su rastro en diferentes establecimientos madrileños. Algunos buscan alta cocina y otros prefieren locales más discretos y desenfadados. En común tienen algo: restaurantes a los que merece la pena regresar.

Zendaya y Tom Holland, en Trèsde

Una de las visitas más recientes que ha llamado la atención es la de Zendaya y Tom Holland. La pareja eligió Trèsde, en plena Cava Alta, en el barrio de La Latina, durante su paso por Madrid con motivo de la promoción de Spider-Man: Brand New Day.

El restaurante, reconocido con un Sol Guía Repsol, está dirigido por Aitor Sua, Lucas Fernández y Miguel Vallés, tres amigos de toda la vida que han construido una propuesta basada en un menú de temporada.

Su elección dice también mucho de la evolución gastronómica de Madrid. La pareja no se decantó por uno de los establecimientos internacionales más conocidos de la capital, sino por un proyecto relativamente joven y con personalidad propia.

Sofía Vergara y el sabor de Cantabria

Otro nombre de Hollywood que se ha sentado a la mesa en Madrid es Sofía Vergara. La actriz colombiana, conocida mundialmente por interpretar a Gloria Pritchett en Modern Family, aprovechó su estancia en la capital durante la presentación de la serie Griselda, de Netflix, para acercarse a la cocina española.

Su destino fue La Bien Aparecida, un restaurante reconocido con un Sol Guía Repsol en el que el chef Paco Quirós reivindica la gastronomía cántabra. La actriz pudo probar algunas de las especialidades de la casa, entre ellas las rabas de Santander, la ensaladilla rusa, las almejas finas a la sartén y el cocido montañés.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky

Madrid también tiene un visitante ilustre que conoce la ciudad especialmente bien. Chris Hemsworth, casado con la madrileña Elsa Pataky, ha convertido algunas de sus visitas a la capital en auténticas rutas gastronómicas.

Una de sus paradas ha sido El Landó, restaurante del mismo propietario que el histórico Casa Lucio. El establecimiento, recomendado por Guía Repsol, forma parte de ese grupo de restaurantes madrileños en los que la tradición y la privacidad pesan tanto como la cocina.

Casa Lucio, por su parte, lleva décadas formando parte del mapa gastronómico de la capital y ha recibido a numerosos rostros internacionales. Entre ellos se encuentran Liam Neeson, Jake Gyllenhaal y Barbra Streisand.

Rosalía y su pasión por Madrid

También Rosalía ha dejado claro en diferentes ocasiones que sabe disfrutar de la gastronomía cuando visita la capital. La cantante catalana sorprendió a los responsables de Casa Macareno, un pequeño restaurante situado en Malasaña y distinguido con un Solete de Guía Repsol, cuando entró acompañada por su equipo.

La artista y sus acompañantes probaron algunos de los platos más reconocibles del establecimiento, como carrilleras, bravas, croquetas y ensaladilla. Una elección que demuestra que la cocina favorita de una estrella internacional no tiene por qué estar necesariamente vinculada al lujo.

Pero Rosalía también conoce algunas de las mesas más prestigiosas de Madrid. Entre sus referencias gastronómicas se encuentran DiverXO, el restaurante de Dabiz Muñoz distinguido con tres Soles Guía Repsol, y Sacha, con dos Soles. En este último destacan elaboraciones como la tortilla vaga, el bocata de papada y trufa o la falsa lasaña de txangurro.

Bizarrap, entre la tortilla y la alta cocina

Bizarrap es otro habitual de las mesas madrileñas. El productor argentino ha mostrado especial predilección por la cocina tradicional de Juana la Loca, en La Latina, donde una de las grandes protagonistas es su tortilla de patatas.

Pero el productor también ha disfrutado de propuestas más sofisticadas. Una de sus elecciones ha sido Dani Brasserie, el restaurante de Dani García ubicado en el Four Seasons Hotel Madrid. Allí, además, fue fotografiado junto a Penélope Cruz.

En otra ocasión, Bizarrap compartió mesa con Rauw Alejandro en Numa Pompilio, un restaurante céntrico cuya propuesta está inspirada en la cocina italiana. Dos opciones muy diferentes que reflejan la amplitud de la oferta gastronómica de la capital.

Los Obama y su visita a Madrid

La lista de visitantes ilustres no estaría completa sin mencionar al matrimonio formado por Barack y Michelle Obama. Madrid también ocupa un lugar dentro de sus preferencias gastronómicas, especialmente para Michelle.

Uno de sus establecimientos predilectos es Murillo Café, situado junto al Museo del Prado. Allí, la ex primera dama estadounidense ha encontrado algunos platos que parecen haberse convertido en imprescindibles durante sus visitas a la capital.

La presencia de todas estas personalidades confirma una realidad que Madrid lleva años consolidando: la gastronomía se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la capital para quienes llegan desde fuera.