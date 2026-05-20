Así queda el palmarés de la Europa League y cuánto se lleva el Aston Villa por ganarla

La final de la Europa League ha dado el pistoletazo de salida a los partidos por el título en las tres competiciones de clubes continentales. El Aston Villa se medía al Friburgo alemán, equipo que superó al Celta en cuartos de final, por el trofeo de la anteriormente conocida como Copa de la UEFA. Una competición que ya coronó a un campeón inglés (Tottenham) el pasado año y en la que los equipos de la Premier League persiguen a España como país líder en el palmarés.

Si hablamos de palmarés en la Europa League, Unai Emery es el entrenador que domina ampliamente en este registro. El actual técnico del Aston Villa conquistó tres títulos consecutivos con el Sevilla entre 2014 y 2016 y alcanzó la cuarta en 2021 con el Villarreal. En una nueva final de la competición, Emery perseguía el hito de convertirse en el único entrenador en ganar la Europa League (antigua Copa de la UEFA) con tres equipos diferentes.

Quién ha ganado la Europa League 2026

Aston Villa y Friburgo ha iniciado la serie de tres finales de las competiciones continentales que se disputarán en un lapso de once días y que concluirá el 30 de mayo con el duelo entre Arsenal y PSG en la Champions. La Europa League ha sido la encargada de abrir la fiesta de la UEFA, y lo ha hecho con una contundente victoria del Aston Villa por 0-3. Los goles de Youri Tielemans y Emi Buendia poco antes del descanso dieron una ventaja suficiente a los villanos, que sentenciaron en la segunda parte por medio de Rogers.

La victoria del Aston Villa ha elevado aún más la figura de su entrenador, Unai Emery, como dominador absoluto de la Europa League. El Besiktas Park de Estambul ha sido testigo de como el guipuzcoano ha conquistado su quinto título en la competición. Un palmarés que contrasta con el del Aston Villa, que logró levantar la Copa de Europa -trofeo que se le resiste a Emery- pero que ha estampado su nombre en la lista de ganadores de la Europa League por primera vez.

Cuánto dinero se lleva el Aston Villa por ganar la Europa League

Además de la gloria deportiva que se obtiene en las finales, un aspecto importante para los clubes es el premio económico fruto de conquistar un título europeo. En el caso de la Europa League, su reparto monetario está lejos de la Champions. La segunda competición europea reparte una bolsa de 565 millones de euros entre los 36 equipos participantes. 4,3 millones están garantizados para cada uno de los clubes; mientras que el resto se entrega en función de los resultados deportivos. Cada victoria se premia con 450.000 euros y se obtienen diferentes montos al avanzar de ronda. El premio económico por ganar la final -sin contar lo sumado anteriormente- es de 7 millones de euros.

Así queda el palmarés histórico de la Europa League: todos los campeones

La victoria del Aston Villa no conlleva ningún cambio significativo en el palmarés, ya que los británicos se estrenan como ganadores en esta edición. El Sevilla es el claro dominador del mismo con siete títulos, aunque la diferencia entre España e Inglaterra como país con más trofeos disminuye. Con el triunfo del Aston Villa, los equipos ingleses suman 11 títulos y recortan diferencias con los 14 de España. Esta es la lista completa de ganadores: