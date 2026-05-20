LinkedIn sitúa a KPMG como la mejor empresa para crecer en España por su impulso al desarrollo profesional

El ranking Top Companies 2026, que elabora la plataforma LinkedIn cada año, ha situado a la compañía de servicios profesionales KPMG en la cima de las empresas de España para el desarrollo profesional. En un entorno laboral donde el desarrollo de talento es crucial para la competitividad empresarial, la consultora se ha consolidado como referente en el impulso del crecimiento de sus trabajadores.

LinkedIn elabora su ranking a partir de los datos de la propia plataforma. La red social de empleo destaca que su clasificación, a diferencia de otras que se basan en encuestas de percepción, se nutre de su propia información, que monitorea la evolución real de las trayectorias profesionales de los usuarios.

El algoritmo de LinkedIn ha evaluado variables específicas como el volumen de promoción interna, la adquisición de nuevas competencias por parte de los empleados, los niveles de estabilidad laboral y la proyección profesional a largo plazo de los trabajadores. Los resultados reflejan que KPMG, una empresa global que opera en 138 países con más de 276.000 empleados, destaca por su capacidad de cultivar el talento de su cantera interna, con planes de carrera individualizados.

Juanjo Cano, presidente de KPMG en España, ha señalado que la empresa fomenta «el aprendizaje permanente, la innovación y la participación en proyectos de alto impacto». Y destaca que el objetivo de la compañía es lograr que «cada persona pueda llegar más lejos de lo que imaginaba».

La inteligencia artificial es otro de los elementos que ha sido determinante en la evaluación de LinkedIn. KPMG ha hecho especial hincapié en adaptar a sus trabajadores al impacto de la IA.

Los datos de LinkedIn muestran que la empresa ha adoptado una ambiciosa estrategia para actualizar a su plantilla en materia tecnológica. KPMG prevé impartir más de 135.000 horas de formación durante este año para certificar a sus trabajadores en IA. Este proyecto busca la adopción técnica y se centra en el uso seguro y responsable de esta tecnología.

El enfoque de KPMG muestra un cambio de paradigma en la retención de talento de la compañía más allá de la progresión jerárquica tradicional. El mercado laboral de 2026 valora el crecimiento como un proceso continuo de ampliar las capacidades del trabajador. En un entorno económico definido por el cambio constante, los datos de LinkedIn sugieren que apostar por la formación permanente es la herramienta más eficaz para fidelizar a las plantillas.