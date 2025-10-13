KPMG refuerza en España su estrategia de crecimiento con la incorporación de 850 nuevos profesionales entre septiembre y octubre. De ellos, un 22% procede de disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Así, consolida su apuesta por el talento especializado, que permitirá a la firma ampliar sus capacidades tecnológicas, innovar en sus servicios y acompañar a sus clientes en la evolución de sus negocios frente a los nuevos retos del mercado.

El 70% de los profesionales incorporados por KPMG son recién licenciados que comienzan su carrera, lo que evidencia el compromiso de la firma con el desarrollo del talento joven y su posición como uno de los principales empleadores del mercado. Esta apuesta se complementa con perfiles con experiencia previa, enriqueciendo los equipos con diversidad de perspectivas, niveles de madurez y enfoques de trabajo.

La distribución funcional de las nuevas incorporaciones refleja la diversidad y el dinamismo del negocio. Consultoría y Deal Advisory incorporan a un total de 385 personas, Auditoría a 351 y KPMG Abogados a 108. El resto corresponde a áreas corporativas o de soporte.

Esta variedad muestra el crecimiento sostenido de la firma en todas sus líneas de servicio, desde la auditoría tradicional hasta los servicios más especializados en transformación digital, asesoramiento legal y operaciones corporativas.

Las contrataciones se producen por todo el territorio nacional: Madrid con 470, Barcelona con 165, Zaragoza con 80, Bilbao con 30 y Sevilla con 20. Además, un total de 85 profesionales se repartirán entre las oficinas ubicadas en Coruña, Málaga, Valencia, Las Palmas, Mallorca, Alicante, Vigo, Oviedo, Pamplona, Girona, Andorra, Tenerife y San Sebastián.

Por otro lado, la diversidad y la igualdad de oportunidades siguen siendo pilares fundamentales para KPMG. De hecho, en esta nueva tanda de contrataciones se mantiene un equilibrio de género prácticamente paritario, con 415 mujeres y 437 hombres.

Para Juanjo Cano, presidente de KPMG en España, «estas incorporaciones reflejan nuestro firme compromiso con el empleo de calidad y con el impulso al talento. En KPMG ofrecemos un entorno de trabajo a la vanguardia, meritocrático y orientado al desarrollo profesional, donde cada persona puede crecer y contribuir a generar valor para la economía y la sociedad».

El proceso de integración de los nuevos profesionales incluye un programa de Onboarding híbrido, con sesiones virtuales y presenciales en las oficinas de Madrid, Barcelona y Zaragoza. Esta iniciativa se prolongará durante los primeros meses, con el objetivo de acelerar la adaptación y potenciar el desarrollo de cada profesional dentro de la firma.

Con este movimiento, KPMG refuerza su equipo y reafirma su papel como socio estratégico de las empresas y como una de las principales puertas de entrada al mercado laboral para las nuevas generaciones.