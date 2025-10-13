KPMG incorpora 187 profesionales STEM para reforzar sus capacidades tecnológicas
Esto muestra el crecimiento sostenido de la firma en todas sus líneas de servicio
KPMG refuerza en España su estrategia de crecimiento con la incorporación de 850 nuevos profesionales entre septiembre y octubre. De ellos, un 22% procede de disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Así, consolida su apuesta por el talento especializado, que permitirá a la firma ampliar sus capacidades tecnológicas, innovar en sus servicios y acompañar a sus clientes en la evolución de sus negocios frente a los nuevos retos del mercado.
El 70% de los profesionales incorporados por KPMG son recién licenciados que comienzan su carrera, lo que evidencia el compromiso de la firma con el desarrollo del talento joven y su posición como uno de los principales empleadores del mercado. Esta apuesta se complementa con perfiles con experiencia previa, enriqueciendo los equipos con diversidad de perspectivas, niveles de madurez y enfoques de trabajo.
La distribución funcional de las nuevas incorporaciones refleja la diversidad y el dinamismo del negocio. Consultoría y Deal Advisory incorporan a un total de 385 personas, Auditoría a 351 y KPMG Abogados a 108. El resto corresponde a áreas corporativas o de soporte.
Esta variedad muestra el crecimiento sostenido de la firma en todas sus líneas de servicio, desde la auditoría tradicional hasta los servicios más especializados en transformación digital, asesoramiento legal y operaciones corporativas.
Las contrataciones se producen por todo el territorio nacional: Madrid con 470, Barcelona con 165, Zaragoza con 80, Bilbao con 30 y Sevilla con 20. Además, un total de 85 profesionales se repartirán entre las oficinas ubicadas en Coruña, Málaga, Valencia, Las Palmas, Mallorca, Alicante, Vigo, Oviedo, Pamplona, Girona, Andorra, Tenerife y San Sebastián.
Por otro lado, la diversidad y la igualdad de oportunidades siguen siendo pilares fundamentales para KPMG. De hecho, en esta nueva tanda de contrataciones se mantiene un equilibrio de género prácticamente paritario, con 415 mujeres y 437 hombres.
Para Juanjo Cano, presidente de KPMG en España, «estas incorporaciones reflejan nuestro firme compromiso con el empleo de calidad y con el impulso al talento. En KPMG ofrecemos un entorno de trabajo a la vanguardia, meritocrático y orientado al desarrollo profesional, donde cada persona puede crecer y contribuir a generar valor para la economía y la sociedad».
El proceso de integración de los nuevos profesionales incluye un programa de Onboarding híbrido, con sesiones virtuales y presenciales en las oficinas de Madrid, Barcelona y Zaragoza. Esta iniciativa se prolongará durante los primeros meses, con el objetivo de acelerar la adaptación y potenciar el desarrollo de cada profesional dentro de la firma.
Con este movimiento, KPMG refuerza su equipo y reafirma su papel como socio estratégico de las empresas y como una de las principales puertas de entrada al mercado laboral para las nuevas generaciones.
