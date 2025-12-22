Robo masivo a Spotify: unos hackers sustraen el 99,6% del catálogo musical de la plataforma

La plataforma Spotify ha sido víctima de una sustracción masiva de datos que, según sus autores, alcanza prácticamente la totalidad de su catálogo musical, aunque la compañía asegura que el incidente no afectó a los usuarios.

El grupo que ha robado los datos y que se denomina Anna’s Archives ha asegurado que ha logrado copiar 86 millones de archivos musicales, una cifra que representaría más del 99,6% de las escuchas de Spotify, además de obtener metadatos correspondientes a 256 millones de canciones, lo que equivaldría al 99,9% del total disponible en la plataforma.

Se abre la opción de ofrecer ese contenido de forma gratuita

Este episodio, que en principio no compromete la información personal de los usuarios, abre la posibilidad teórica de que terceros utilicen esos datos para crear un archivo musical gratuito. Sin embargo, cualquier iniciativa de ese tipo sería previsiblemente objeto de acciones legales por parte de los titulares de derechos.

Spotify informó este lunes que había desactivado varias cuentas vinculadas a un grupo de hackers activistas que aseguró haber «copiado» millones de archivos de música y metadatos del servicio de streaming.

Por su parte, Anna’s Archives explicó que la extracción de datos —un método conocido como scraping— se llevó a cabo con el objetivo de crear un «archivo de conservación» abierto dedicado a la música.

La reacción de Spotify al robo

Spotify reaccionó señalando que «identificó y desactivó las cuentas de usuarios maliciosos que se dedicaban al scraping ilegal», según afirmó en un comunicado enviado a la agencia de noticias AFP.

Además, indicaron que «hemos implementado nuevas medidas de seguridad para este tipo de ataques contra los derechos de autor y estamos vigilando activamente cualquier comportamiento sospechoso».

Finalmente, Spotify insistió en su postura contra la piratería: «Desde el primer día, hemos apoyado a la comunidad de artistas contra la piratería y estamos trabajando activamente con nuestros socios del sector para proteger a los creadores y defender sus derechos».