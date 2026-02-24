El subdirector general de Política y Ayudas a la Vivienda del Ministerio de Vivienda, Anselmo Menéndez, ocupa un alto cargo en una inmobiliaria privada, la promotora MARANIELLA, S.L. Según ha podido corroborar OKDIARIO, el directivo del Gobierno de Sánchez desarrolla en la actualidad una labor como apoderado en dicha compañía de la que, además, es socio.

Esta compaginación de funciones en el Ejecutivo y al mismo tiempo en el sector privado podría suponer un incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Según recoge el texto que regula el buen hacer de aquellos trabajadores que perciben un sueldo público, el desempeño de su labor «será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia».

En el caso concreto de Menéndez, además de ocupar un cargo en la Dirección General de Vivienda y Suelo, fue nombrado hace unos meses miembro del Consejo Rector de la entidad pública de Vivienda, Casa 47.

Consta «hasta 2012» su labor en lo privado

El Ministerio de Vivienda que lidera Isabel Rodríguez detalla en el perfil de Anselmo Menéndez que el directivo desarrolló su actividad profesional en el sector privado tan solo «desde 2003 hasta 2012».

Además, en algunas apariciones públicas del subdirector se mencionó que en 2008 regresó a su Gijón natal para incorporarse como gestor a una constructora, destacando que esa fue «su primera y última experiencia en la empresa privada».

De hecho, subraya que, desde febrero del 2012 a marzo 2012, ocupó el cargo de Subdirector General de Arquitectura y Edificación en la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.

Sin embargo, este periódico ha podido comprobar que el actual subdirector de Ayudas a la Vivienda dimitió como apoderado de la matriz PROMOCIONES CASCOS SA el 23 de marzo de 2012 junto a otros miembros de su familia que ocupaban diversos cargos en la entidad, pero permaneció en el órgano administrativo de la promotora privada asturiana, en la que desempeña su actividad ininterrumpidamente desde 2007.

La mencionada entidad a la que Menéndez permanece vinculado posee en la actualidad un activo total registrado de 2,7 millones y un capital social de 1,5 millones de euros.

Crítico con la intervención del alquiler

Pese a la aparente discreción de Anselmo Menéndez, el directivo se ha mostrado crítico con las ideas de su propio Gobierno en diferentes ocasiones, manifestando opiniones contrarias públicamente.

Hace dos años, el arquitecto se lanzó a exponer públicamente en un foro de Vivienda que la intervención de precios del alquiler introducida por Cataluña en virtud de la Ley de Vivienda «no es positiva del todo», admitiendo que la norma «genera incertidumbre» y alertando que podría provocar que «el potencial inversor se retraiga».

Poco después, Menéndez también planteó, alegando que eran «opiniones personales», que se debería «recuperar la ayuda estatal a la compra de la primera vivienda», así como la «deducción fiscal de la vivienda habitual».

Vivienda reconoce en el currículum del subdirector de Ayudas a la Vivienda que durante su trayectoria en el sector privado trabajó como «promotor, constructor y arquitecto, desarrollando promociones y proyectos de viviendas libres y protegidas, unifamiliares, en bloque y hoteles».

Apuntan, para finalizar, que su trayectoria «marca un perfil de conocimiento global del sector inmobiliario y de la vivienda». Un conocimiento que, por ahora, podría estar utilizando para sacar rédito, paralelamente, en el sector privado.