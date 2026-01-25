Cataluña ya encabeza el ranking como la región española con mayor número de regulaciones intervencionistas en materia de vivienda. Sin embargo, lejos de ayudar a solucionar el problema, la comunidad cerró 2025 con incrementos del precio de las viviendas de todas sus provincias y con la mayor tasa de okupación de España.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, defendía hace tan sólo una semana en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado que los precios del alquiler habían «bajado un 4,9% en la ciudad» desde que se aplicó la Ley de Vivienda. Nada más lejos de la realidad.

De hecho, el Índice de Precios de Vivienda (IPV) y el Instituto Nacional de Estadística (INE) no han parado de reflejar subidas interanuales en todas las comunidades autónomas durante 2025, situando a Cataluña entre las regiones con mayor crecimiento del precio residencial.

El alquiler sube un 16,3% en dos años

Mientras el alcalde socialista aseguró que la Ley de Vivienda «da resultados» y cifró en 220 euros el descenso en los precios de la capital catalana, Idealista recoge una subida de un 3% interanual del alquiler en Cataluña a cierre de 2025, registrando un precio por metro cuadrado de 18,6 euros.

Un año antes, en diciembre de 2024, la cifra se situaba en 18 euros y doce meses atrás -a cierre de 2023- aún por debajo, en 16 euros. Es decir, pese a la celebración de Collboni, en Cataluña el precio del alquiler ha subido un 16,3% en los dos últimos años.

Además, Barcelona sigue siendo la ciudad con los alquileres de habitaciones más elevados de toda España, con una media de 600 euros al mes. La provincia lidera estas subidas, con un incremento cercano al 10,8% en 2025. Le siguen Tarragona (9,5%), Girona (8,6%) y Lleida (5,6%).

Además, dentro de la ciudad de Barcelona, los barrios urbanos con mayor demanda han registrado aumentos especialmente intensos. El mercado prevé que la presión continúe al alza y el precio de la vivienda en Cataluña «aumente todavía entre un 4% y un 7%» a comienzos de 2026.

Con todo y con ello, Collboni celebró que, si no se hubiese aplicado la Ley de Vivienda en Barcelona y no se hubiese «atajado» la subida de precios, el precio de los alquileres sería de media de 1.357 euros, mientras que ahora es de 1.135. Un precio ya muy elevado para la mayor parte de la población.

El 40% de la okupación, en Cataluña

Collboni también aprovechó la comparecencia de ese mismo día para destacar que las «nuevas reglas del juego» supuestamente también dotan de seguridad jurídica a los propietarios, afirmación que, de nuevo, se contradice con los datos.

Esta misma semana, un informe de Idealista advertía que el 40% de todas las viviendas okupadas a la venta en España están en Cataluña, seguida por Andalucía, que concentra el 20% del total, y la Comunidad Valenciana, con el 11%. Esta cifra es incompatible con esa ganancia en seguridad jurídica de la que presume el alcalde catalán.

Asimismo, se destacaba que Barcelona es la provincia en la que más pesan las viviendas okupadas en el mercado de venta, ya que el 8,3% de toda la oferta en la misma está en esta situación. Le siguen de lejos las provincias de Sevilla (5,7%), Huelva (5,7%), Murcia (5,7%) y Almería (5,4%).

Pero no sólo la capital está sometida a este problema, en el escrito también subrayan que Tarragona es la capital española en la que el fenómeno de la venta de viviendas okupadas es más acusado, ya que el 8,5% de las viviendas que se venden en la ciudad se anuncian como okupadas. Además, inmediatamente después también se encuentra la provincia catalana de Gerona, con un 8,1%.