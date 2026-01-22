El volumen de viviendas okupadas puestas a la venta en Idealista crecieron casi un 5% de octubre a diciembre. En un solo trimestre hubo anunciadas concretamente 24.058 viviendas okupadas en el portal, frente a las 23.010 que hubo en el trimestre inmediatamente anterior, de julio a septiembre. Es decir, los inmuebles a la venta con inquilinos ilegales se incrementaron un 4,6%.

Según explica Francisco Iñareta, portavoz de idealista, «los datos ponen de manifiesto que el problema de las viviendas okupadas que salen al mercado, lejos de ser un efecto puntual, se está estableciendo como parte del paisaje inmobiliario y casi en un producto de inversión más».

Según los datos de la plataforma, el 40% de todas las viviendas okupadas a la venta en España están en Cataluña, seguida por Andalucía, que concentra el 20% del total, y la Comunitat Valenciana, con el 11%. Murcia y Madrid, por su parte, disponen cada una del 7% de esta oferta, mientras que en Castilla-La Mancha se queda en el 4%.

La distribución por CCAA se completa con el 3% de Canarias y el 2% de Baleares. En todas las demás comunidades se quedan en un 1%, excepto en La Rioja y Navarra, donde la baja incidencia de este fenómeno hace que no tengan peso estadístico en este ranking.

«Es desolador ver como son cada vez más los propietarios los que se deciden por vender a pérdidas sus viviendas por la falta de seguridad jurídica y por no verse respaldados por la justicia. Supone un enorme fracaso como sociedad la sola aparición de una vivienda okupada a la venta porque su propietario renuncia a pelear por sus derechos, relata Irañeta tras analizar las cifras y mientras pide «una profunda reflexión y un cambio urgente de políticas para revertir este problema».

Incidencia por ciudades

Guadalajara es la capital donde más ha crecido el volumen de viviendas okupadas a la venta, un 133%, aunque la incidencia real es menor, puesto que ha pasado de tener 3 a tener 7. Le siguen Teruel (100%) y Pamplona (80%), ambas con una situación similar en lo referente a oferta de este tipo.

Entre los grandes mercados, el mayor aumento se ha dado en Bilbao (12,9%) y Madrid (10,4%), mientras que se ha reducido en Málaga (-2,6%), Palma (-7,6%), Barcelona (-8%), Sevilla (-14%), San Sebastián (-14,8%) y Valencia (-24,5%).

Tarragona es la capital española en la que el fenómeno de la venta de viviendas okupadas es más acusado, ya que el 8,5% de todas las viviendas que se venden en la ciudad se anuncian como okupada. Le siguen las ciudades de Girona (8,1%), Huesca (7,8%), Murcia (7,2%) y Almería (6,8%). Por encima de la media nacional están también Sevilla (6,5%), Huelva (6,5%), Lleida (5,6%), Las Palmas de Gran Canaria (3,3%), Málaga (3,2%) y Barcelona (3,1%).

El resto de grandes mercados tiene un peso de las viviendas okupadas en venta inferior a la media: en Madrid suponen el 2,4% del total, en Palma el 2,3%, en Alicante el 1,8%, en Valencia el 1,5%, en San Sebastián el 1,4% y en Bilbao solo el 1%.

Soria es la única capital donde no existen viviendas okupadas a la venta en idealista, mientras que el peso en las ciudades de León y Segovia solo alcanza al 0,2% de la oferta. Le siguen, con un 0,3%, Melilla y Salamanca con un 0,4%.