El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que multará a los caseros que dividan su vivienda en habitaciones «para multiplicar sus beneficios». Así lo ha manifestado el líder socialista este lunes durante su visita a los trabajos de demolición de los edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid, para la construcción de 10.700 viviendas.

«Aprobaremos un régimen sancionador para poner coto a quienes usan contratos de temporada para burlar la ley o dividen una vivienda en habitaciones sólo para multiplicar sus beneficios», ha subrayado el jefe del Ejecutivo. «Es sencillo: a quienes garantizan vivienda digna, les apoyaremos; a quienes especulan con ello, les pondremos freno», ha expresado Sánchez.

Además, el líder socialista ha dado a conocer que pondrá en marcha incentivos fiscales para contener la subida de los alquileres con una bonificación del 100% en el IRPF. Sólo podrán beneficiarse de ellos los propietarios que renueven los contratos sin subir el precio a sus inquilinos, compensando lo que ganarían si lo incrementaran. «De esta manera ganamos todos», ha considerado el presidente.

Por otro lado, también ha comunicado que se pondrá en marcha una regulación contra el «fraude en los alquileres de temporada». La voluntad del Gobierno es fijar condiciones estrictas para que un contrato pueda ser considerado contrato de temporada y se establecerá un «régimen sancionador» a quienes incumplan la regulación estatal de los alquileres de corta duración.

Contra la «especulación» y la «codicia»

«Nuestras ciudades, por desgracia, se están llenando de contratos de temporada que obligan a las personas a renegociar y a vivir en la incertidumbre permanente sin un motivo realmente justificado, salvo el de la especulación y el de la codicia, y por tanto no vamos a permitirlo», ha lamentado el dirigente socialista.

Frente a lo que Sánchez define como «abuso» del alquiler por habitaciones, el Gobierno propone que la renta total del conjunto de habitaciones no supere el alquiler de la vivienda completa. Además, en las zonas declaradas como tensionadas, ha instado a aplicar los mecanismos de control de rentas que contempla la actual Ley de Vivienda. Una norma que, por otro lado, no ha funcionado en lugares donde se ha aplicado, como Barcelona, que se ha convertido en una de las ciudades en las que las familias tienen que hacer un mayor esfuerzo para comprar su casa, con un 53% del salario.

Sánchez describe esta práctica como una «tendencia que es realmente preocupante». «La conversión de pisos completos en alquileres por habitaciones», lamenta el jefe del Ejecutivo, tiene como «único objetivo» el incremento de las rentas.

«Vamos a continuar interviniendo el mercado del alquiler en nuestro país», ha advertido el presidente del Gobierno. Y lo ha justificado en que «algunos están utilizando la vivienda para enriquecerse sin escrúpulos, a costa del sufrimiento de cientos de miles de familias».

Un modelo sin éxito

Sánchez también ha asegurado que el Ejecutivo construirá más vivienda pública para restituir el parque público. Sin embargo, la realidad es que la construcción de vivienda social se ha venido frenando en los últimos años. Ahora, apenas se construyen 8.000 unidades al año de media en la última década, frente a las 60.878 que se construían hasta 2012. En nuestro país apenas un 3,44% del parque es vivienda pública, una cifra bastante inferior al 9% de la media europea.

Además, se ha vanagloriado de la creación de la Empresa Estatal de Vivienda, Casa 47, como instrumento para generar más vivienda. Sin embargo, la entidad con la que el Gobierno pretende garantizar el acceso a un alquiler barato ya tiene prevista «la recepción de fondos adicionales por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana»: una aportación de 260 millones de euros para el ejercicio 2026. Necesita un rescata después de nombrar 42 cargos públicos.