La nieve vuelve a España y la cota va a bajar a 500-600 metros en estas zonas, la AEMET confirma en estos días. En los que realmente puede convertirse en uno de los fines de semana más intensos de estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial que tengamos en mente. Será el momento de poner en práctica determinados elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con la mirada puesta a algunos detalles que serán claves.

Es hora de ver de nuevo un invierno que parece que no quiere marcharse sino todo lo contrario. Tocará estar muy pendientes de una serie de cambios que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Son tiempos de cambios y de estar pendientes de esta situación que puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días. Las nevadas de estos días pueden acabar siendo las que nos marcarán en unos días en los que todo puede ser posible. Tocará ver que es lo que nos estará esperando en estos días.

La AEMET confirma el peor pronóstico posible

Tocará prepararse para un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo esencial. Es hora de saber lo que puede pasar en estos días en los que parece que se acerca la primavera, pero en realidad, deberemos afrontar una estación del año un poco cambiante.

Este pronóstico puede acabar siendo esencial en unos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial en unos días en los que realmente querríamos ver llegar un cambio de tendencia esencial. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que nos golpeará de lleno.

En estos días en los que realmente cada detalle puede convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a este giro importante de guion que podría convertirse en la antesala de algo más. Estaremos muy pendientes de estos cambios que pueden convertirse en un riesgo en esta recta final del fin semana.

Es hora de saber qué es lo que pasará en unos días en los que realmente cada elemento puede acabar siendo esencial. En estos días en los que realmente tocará conocer en estos días en los que cada elemento cuenta.

Vuelve la nieve a cotas bajas a España a 500-600 metros

A 500-600 metros volverá la nieve a España en algunos puntos del país que se preparan para lo peor. Tocará saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que quizás tendremos que empezar a ver llegar en estos días en los que realmente puede pasar en estas próximas jornadas.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET en esta previsión del tiempo: «Se prevé la entrada en cuña de altas presiones atlánticas por el norte peninsular aportando un flujo húmedo del noroeste mientras que persiste una situación de inestabilidad con bajas presiones en el área mediterránea. Se espera cielos muy nubosos o cubiertos en Galicia, vertiente cantábrica, norte Pirineos, Baleares así como en el entorno de la Ibérica y del sistema Central con precipitaciones que serán más persistentes en interiores del área cantábrica. En el resto nuboso tendiendo a poco nuboso o despejado con chubascos débiles en la primera parte del día. Nevará en el norte de los Pirineos por encima de 800-1000 m, donde se recogerán los mayores acumulados, y de forma débil por encima de 1000-1400 m en el resto de áreas de montaña de la mitad norte. En Canarias, cielos nubosos con probables lluvias débiles en el norte de las islas montañosas y poco nuboso en el resto.

Bancos de en áreas de montaña del interior. Temperaturas máximas en ascenso en la mitad occidental peninsular y en el extremo nordeste, con ligeros descensos en el resto y Baleares más acusados en zonas de Pirineos y de la Ibérica. Mínimas en ligero ascenso en Galicia, zonas cantábricas y suroeste peninsular con ligeros descensos en el resto y Baleares más intensos en la meseta. En Canarias ligeros descensos de las temperaturas. Heladas débiles en zonas de montaña».

Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes en zonas expuestas del nordeste peninsular y en el norte de las islas Baleares, incluso localmente huracanadas en zonas del Pirineo oriental. Acumulados significativos de nieve en los Pirineos por encima de 1000 metros. Viento del norte y noroeste en general, que será moderado en los litorales, pudiendo llegar a fuerte con rachas muy fuertes en los litorales sur de Tarragona y de tramontana muy fuerte con rachas muy fuertes en el Ampurdán y norte de Baleares. En el interior peninsular será en general débil a moderado en la mitad occidental y de moderado con intervalos de fuerte en la oriental, con rachas que pueden ser muy fuertes en zonas elevadas del este peninsular, incluso puntualmente huracanadas en zonas del Pirineo oriental. En Alborán, poniente moderado. En Canarias alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas».