Willy Bárcenas dice que su padre le habló de unas grabaciones en el «despacho de Rajoy»: «Pero yo no las escuché»

Guillermo Bárcenas, hijo del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha testificado este lunes en el juicio de la denominada operación Kitchen, en la Audiencia Nacional, que su padre le habló de unas grabaciones «en el despacho de Mariano Rajoy», que sin embargo él no escuchó «nunca». Willy ha asegurado que sólo sabe «lo que le contó en su día» su padre y desliza que la conversación con Rajoy estaba relacionada con «algo de la contabilidad B».

«Lo único que sé es lo que me ha contado él, que es lo que me contó en su día, sí que le pregunté», ha reconocido Willy Bárcenas en su testifical en la Audiencia Nacional. El también cantante ha dicho que preguntó a su padre sobre «qué información» tenía y qué, como resultado, le «habló de unas grabaciones en las que subía al despacho de Mariano Rajoy, en presencia de Javier Arenas».

«El detalle no me acuerdo bien, pero como que les daba algo de la contabilidad B, algo de un remanente que había quedado allí, y donde se hablaba un poco de eso, pero no recuerdo exactamente cómo fue la conversación», ha añadido Guillermo Bárcenas. «Sí que hubo una conversación que tenía, me contó, que había grabado, en la que estaban esas dos personas presentes», declara el vocalista del grupo Taburete, que sí ha querido dejar claro que «nunca ha escuchado ninguna grabación» de las que menciona.

En referencia a la estancia de Luis Bárcenas en prisión, su hijo ha aseverado que «cree que había una orden» para «hacerle la vida imposible» a su padre en el periodo que estuvo preso en la cárcel de Soto del Real (Madrid), «Son instituciones que dependen del Gobierno», ha añadido.

«Los dieciocho primeros meses de mi padre en prisión fueron muy duros», ha resaltado Guillermo Bárcenas, que deja claro que «le hicieron la vida imposible en la cárcel» y que, posiblemente, «era una orden en ese momento» que dependía del Gobierno.

Persecuciones en moto

Además, preguntado por el motivo por el que dejó de confiar en Sergio Ríos, ex chófer de Luis Bárcenas, Willy ha asegurado que en la familia les «olió todo bastante mal desde el primer momento», en relación a la acusación a Ríos por haber sido captado como confidente por la presunta trama. «Es una interpretación mía, pero le noté la cara un poco desencajada, más que por el susto, sino como por la sorpresa», ha asegurado.

En el principio de su declaración, como testigo, Guillermo Bárcenas ha asegurado que sintió que estaba siendo objeto de seguimientos, algo que ya había relatado en el juicio su madre, Rosalía Iglesias. «Lo he llegado a sentir yendo yo solo en él coche», ha explicado. Además, ha afirmado que recuerda «ir en el coche y ver motos, o sea, motoristas, que en un principio siempre pensamos que eran periodistas, porque en esa época yo creo que éramos la familia más famosa de España, pero bueno, sí que notamos, tanto mi madre como yo, que nos seguían, que llevaban una cámara en el casco», ha completado.