Rajoy niega que el PP espiara a Bárcenas, que conociera a Villarejo y que triturara la ‘caja B’

Mariano Rajoy, ex presidente del Gobierno, ha declarado este jueves como testigo en el juicio de la denominada Operación Kitchen, y niega que el Partido Popular espiara a Luis Bárcenas. Asimismo, asegura que es «absolutamente falso» que triturara la ‘caja B’ del PP, rechaza haber mantenido una «relación de confianza» con el ex tesorero de la formación o conocer al comisario José Manuel Villarejo.

Preguntado por anotaciones como «Raj», «M.Rajoy» o «El Barbas», el que fuera presidente del Gobierno entre 2011 y 2018 ha contestado lo siguiente. «Yo me llamo Mariano Rajoy como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos», ha respondido a la abogada de la acusación del PSOE, especialmente incisiva y que ha llegado a asegurar que «va a protestar por todo», algo que ha tenido que retirar de inmediato tras llamarle la atención la juez.

«Es absolutamente falso», ha respondido Rajoy, impertérrito, cuando le han cuestionado sobre si «entregó a Bárcenas, en un sobre, el remanente de la Caja B». El que fuera líder del Partido Popular ha utilizado la misma contestación sobre si «procedió a meter en la trituradora la copia de la última página de los papeles de Bárcenas en presencia del propio Luis Bárcenas».

Sobre Bárcenas, Rajoy ha asegurado en su declaración en la Audiencia Nacional que este «fue durante muchos años gerente y luego tesorero», pero que ambos tenían «una relación puramente profesional» que «no ocupaba demasiado tiempo». Asimismo, ha incidido en que para él, Luis Bárcenas «no era una persona de confianza» y ha recalcado que «nunca» se ocupó de temas económicos del Partido Popular.

«A partir de que salieron los papeles, se decidió que Luis Bárcenas saliera del partido», ha afirmado el ex presidente del Gobierno, después de que la abogada del PSOE protestara y fuera de nuevo llamada al orden por sus preguntas.

«¿Se adoptaron medidas para destruir pruebas que pudiesen implicar al Partido Popular en la causa Gürtel y en la pieza sobre la contabilidad B del Partido Popular?», ha preguntado la abogada del PSOE, que se ha encontrado con otro «no», rotundo, de Rajoy, igual que en la cuestión sobre si «se mantuvieron contactos con el señor Bárcenas para influir en su declaración».

Rajoy, tras resaltar que no ha «conocido nunca» al comisario Villarejo, ha vuelto a tirar del «absolutamente falso» cuando le han preguntado sobre si «tiene conocimientos de que Bárcenas fuera presionado, amenazado o intimidado por los responsables» del Partido Popular.