La actualidad política en España este 23 de abril está marcada por dos grandes frentes judiciales. Por un lado, el juicio del ‘caso mascarillas’ en el Tribunal Supremocontinúa con nuevas declaraciones sobre la presunta trama que implica al ex ministro José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Los testimonios recientes han negado pagos irregulares y han puesto el foco en la gestión de contratos en plena pandemia.
En paralelo, la Audiencia Nacional sigue con el juicio del ‘caso Kitchen’. La investigación analiza si durante el Gobierno de Mariano Rajoy se organizó un espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas utilizando fondos reservados.
Actualidad política en España, en directo: juicio de la ‘operación Kitchen’ y última hora del ‘caso mascarillas’ con Koldo Ábalos y Aldama en el Tribunal Supremo
Arranca el directo: dos juicios clave marcan la agenda política
Buenos días. Comenzamos el seguimiento en directo de una jornada marcada por la actualidad judicial, con el foco puesto en dos causas de gran impacto político. Por un lado, el Tribunal Supremo acoge una nueva sesión del juicio del ‘caso mascarillas’, con el ex ministro José Luis Ábalos en el centro de la investigación junto a Koldo García y Víctor de Aldama.
En paralelo, la Audiencia Nacional continúa con el juicio del ‘caso Kitchen’, que analiza el presunto espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Sigue aquí todas las claves, reacciones y últimas novedades en tiempo real.