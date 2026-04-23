Actualidad política en España, en directo: juicio de la ‘operación Kitchen’ y última hora del ‘caso mascarillas’ con Koldo Ábalos y Aldama en el Tribunal Supremo

La actualidad política en España este 23 de abril está marcada por dos grandes frentes judiciales. Por un lado, el juicio del ‘caso mascarillas’ en el Tribunal Supremo continúa con nuevas declaraciones sobre la presunta trama que implica al ex ministro José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Los testimonios recientes han negado pagos irregulares y han puesto el foco en la gestión de contratos en plena pandemia.