Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama, en directo hoy: última hora en el Tribunal Supremo y declaraciones por el ‘caso mascarillas’, online en vivo
Sigue en directo la jornada en los casos 'mascarillas' y 'Kitchen', con la vista puesta en la declaración de Mariano Rajoy en la Audiencia Nacional y las últimas novedades en el Tribunal Supremo
Quién es quién en el ‘caso Kitchen’: los principales acusados y testigos de la trama que destapó OKDIARIO
La Guardia Civil aclara que solo analizó los audios de Santos Cerdán y no archivos de la «nube»
Los peritos de la Guardia Civil han precisado ante el tribunal el alcance de su análisis, aclarando que se limitaron exclusivamente a examinar seis archivos de audio vinculados al informe 96/2025 relativo a Santos Cerdán. Los agentes han subrayado que en ningún momento examinaron mensajes de WhatsApp ni archivos provenientes de servicios en la «nube» (cloud), ya que solo se les facilitaron los citados audios para su peritaje.
La Guardia Civil detalla la estructura técnica de los audios para descartar su manipulación
Los peritos de la Guardia Civil han explicado que, aunque no pueden acreditar cómo llegaron los audios al dispositivo, su análisis técnico confirma la coherencia de los archivos. Según han detallado, cuando se inicia una grabación, el sistema genera simultáneamente tres hilos conectados por metadatos: el archivo de audio, un registro en la base de datos con la fecha y un archivo específico de onda. Han subrayado que estos tres elementos se crean a la vez y están vinculados a la cuenta del usuario, lo que refuerza la integridad de la prueba frente a las dudas de la defensa sobre su origen.
La Guardia Civil descarta la manipulación de los audios y ratifica su autenticidad
Los peritos del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil han confirmado ante el tribunal que no han hallado indicio alguno de manipulación en los audios analizados. A preguntas del Ministerio Fiscal, tanto los expertos en electrónica como los de acústica han ratificado la integridad de las grabaciones, asegurando que no existe ninguna muestra que comprometa su autenticidad técnica.
La defensa de Koldo cuestiona la validez de los WhatsApps por su origen en la «nube»
La defensa de Koldo García ha provocado un debate técnico al cuestionar la metodología de obtención de las pruebas. Según su argumento, los mensajes de WhatsApp analizados no se extrajeron directamente de los teléfonos, sino de un servicio en la «nube» (cloud), lo que a su juicio compromete su autenticidad.
El letrado ha rechazado la necesidad de ratificar la pericial acústica, centrada en los audios de la grabadora, al considerar que no tienen relación con este procedimiento. Por el contrario, se ha mostrado interesado únicamente en la pericial electrónica para demostrar que, basándose en una contrapericial del perito de Santos Cerdán, los archivos no fueron tomados de los terminales físicos, cuestionando así la cadena de custodia de las comunicaciones.
El tribunal limita la pericia a la integridad técnica de las grabaciones
Al reanudarse la sesión, el magistrado del Tribunal Supremo ha subrayado que «el contenido de las grabaciones no es objeto de este proceso». En la misma línea, el fiscal Alejandro Luzón ha precisado que los peritos trabajaron sobre un pendrive con el volcado original y que su labor se limita a analizar la calidad acústica y la integridad de los archivos. El objetivo exclusivo de la pericia es determinar la autenticidad de los dispositivos y confirmar que no han sido manipulados, dejando fuera del debate el contenido de los mensajes de WhatsApp o de los audios.
La defensa de Koldo intenta excluir los audios de la causa
La sesión se ha visto interrumpida por un intenso debate procesal tras la petición de la defensa de Koldo García de excluir los audios grabados por su cliente que obran en la Audiencia Nacional. La defensa sostiene que dichos informes de la Guardia Civil no se refieren a mensajes de WhatsApp, sino a grabaciones vinculadas a Adif y Carreteras, mencionando además una supuesta instalación en la «nube» que no figuraba en los informes periciales previos.
Esta maniobra ha generado el desconcierto en la Audiencia Nacional, recordando que la admisión de estas pericias obligaba a citar a expertos tanto en acústica como en electrónica. Ante la confusión generada y la precisión de la acusación popular de que dicha prueba fue solicitada por ellos, el tribunal ha suspendido la sesión durante unos minutos para dirimir la cuestión.
Continúa la sesión del «caso mascarillas» en el Tribunal Supremo
La sesión de tarde ha arrancado con las comparecencias técnicas clave para el caso. En primer lugar, prestarán declaración cuatro agentes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil (SECRIM), identificados con los TIP nº I14356W, A82999P, V84113E y V44087H.
Posteriormente, el tribunal escuchará a los peritos propuestos por las defensas, Francisco Javier Martín Porras y Hernán López Mayoralas, quienes aportarán sus informes para contrastar las tesis de los investigadores.
Termina la sesión de hoy del «caso kitchen»
El tribunal da por concluida la vista de hoy en la que han declarado como testigos el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal
Comparece José Luis Ortiz, ex jefe de Gabinete de Cospedal: «Dejaba a Villarejo en el despacho de Cospedal»
El ex jefe de Gabinete de Cospedal, José Luis Ortiz, ha dicho que coordinaba la agenda y las visitas que tenía la ex ministra de Defensa. Dentro de ese cometido, ha declarado, Ortiz coordinó visitas con el ex comisario Villarejo.
«Le citaba, le dejaba en la puerta del despacho de Cospedal y me iba. Generalmente, era el señor Villarejo quien pedía la cita. Me consta alguna reunión de Cospedal con Villarejo fuera de Génova, pero nunca coordiné reuniones fuera de Génova y el Ministerio de Defensa», ha dicho.
Comparece el ex secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto
José Antonio Nieto, ex secretario de Estado de Seguridad y actual consejero de Justicia de Andalucía, asegura que «nunca» habló con Francisco Martínez, al que sucedió en el cargo, sobre el caso Kitchen.
Ulloa sobre los pagos de los fondos reservados: «La secretaría de Estado no hace pagos directos a confidentes»
El ex secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa Rubio, ha asegurado que el órgano que dirigió no hace pagos directos a confidentes. «Las entregas son montos por cuerpos y los cuerpos son los que se encargan a través de sus directores operativos y sus comisarios y de ahí desciende a las unidades operativas y a las personas y a los confidentes», ha dicho.
Comparece el ex secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa Rubio
El ex secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa Rubio, comparece como testigo ante la sede especial de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares.
Zoido niega todo conocimiento sobre la operación ‘Kitchen’
El ex ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha negado conocer actividades sobre la operación ‘Kitchen’ cuando accedió a la cartera de Interior. «El traslado de cartera se hace con el ministro, son actos protocolarios. Son momentos en los que están las familias de uno y otro, y el personal del Ministerio. Fue un traspaso de poderes normal», ha dicho.
Comienza la declaración del ex ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido
El ex ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, comparece ante la sede especial de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares.
Cospedal afirma que no le consta que Rajoy y Bárcenas tuvieran relación alguna
La ex ministra de Defensa ha dicho que no le consta que Mariano Rajoy y Luis Bárcenas tuvieran relación. «No creo que la tuviera», ha añadido. Ante las preguntas del abogado de Podemos sobre el mensaje de texto de Rajoy a Bárcenas donde le enviába ánimo, Cospedal ha dicho que ese mensaje lo vió en prensa. «Yo ese mensaje lo he visto en la prensa, como todos los españoles, 18 veces y ya he dicho antes que desde 2009 no volví a tener ninguna relación con Bárcenas, de ningún tipo», ha dicho.
Cospedal niega que le informaran sobre un espionaje a la mujer de Bárcenas
La ex ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha dicho que «nunca, jamás» le informó Villarejo u otra persona sobre que se estaban haciendo seguimientos a Rosalía Iglesias, mujer de Luis Bárcenas.
Cospedal niega conocer la contratación de un chófer vinculado al PP para Bárcenas
María Dolores de Cospedal ha dicho que no le interesaba la vida de Luis Bárcenas desde que dejó de tener relación con él. «Primero no me ha interesado nada, pero además no lo sé», ha dicho sobre la contratación de un chófer vinculado al PP para Bárcenas.
Cospedal niega que Villarejo le pidiera dinero o le elaborara informes sobre el ‘caso Gürtel’
La ex ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha dicho que el ex comisario Villarejo nunca le pidió dinero. «No tenía por qué». Además ha negado que Villarejo elaborara «algún tipo de informe o nota informativa sobre la evolución del ‘caso Gürtel'».
Cospedal sobre Villarejo: «Le hice preguntas, pero no encargos»
María Dolores de Cospedal ha revelado detalles sobre su entrevista con el ex comisario Villarejo. «Le hice pregunas pero no encargos. Yo tenía interés de como se estaban produciendo las filtraciones sobre Rita Barberá. Era muy amiga mía», ha dicho.
Además, la ex ministra de Defensa ha dicho que desde el PP, cuando estaban en la oposición, tenían la sospecha más que fundada de que estaban siendo «espiados o seguidos» por parte del alguien «que tenía que ver con el Ministerio del Interior».
Cospedal sobre sus reuniones con Villarejo: «Nos reuníamos en mi despacho»
La ex ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha recordado ante el Tribunal que se reunía con el ex comisario Villarejo en su despacho en su condición de secretaria general del Partido Popular.
Cospedal asegura que conoció al ex comisario Villarejo en los años 2008-2009
La ex ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que conoció al ex comisaro Villarejo en los años 2008 y 2009. «Me lo presenta mi marido», afirma la ex dirigente política quien ha añadido que en aquel momento Villarejo era un policía «en excedencia».
Comparece la ex ministra de Defensa María Dolores Cospedal
La ex ministra de Defensa, María Dolores Cospedal, comparece ante la sede especial de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares.
Rajoy responde sobre su época como ministro de Interior: «Jamás supe nada de confidentes, ni de operaciones ni de fondos reservados»
El ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que cuando era ministro del Interior en los años 2001 y 2002 nunca supo nada de confidentes, ni de operaciones, ni de fondos reservados. Así ha respondido Rajoy a la defensa del ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Rajoy responde sobre si recibió mensajes del comisario Villarejo: «Ni varios ni ninguno»
El ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido a la pregunta de si el ex comisario Villarejo le envió mensajes sobre una operación policial contra Bárcenas. «Ni varios ni ninguno», ha dicho.
Nueva llamada al orden a la abogada del PSOE
La juez vuelve a llamar al orden a la abogada de la acusación socialista, por no ceñirse a los hechos, después de que Rajoy contestara sobre la salida de Bárcenas del PP. «A partir de que salieron los papeles se decidió que Luis Bárcenas saliera del partido», ha contestado el ex presidente del Gobierno.
Bárcenas no era «de confianza» para Rajoy
Mariano Rajoy ha asegurado en el juicio que Bárcenas «fue durante muchos años gerente y luego tesorero, pero no me ocupaba de los temas económicos. Tenía una relación puramente profesional y no ocupaba demasiado tiempo», ha dicho. «No era persona de confianza y ya digo que nunca me ocupé de temas económicos», añade.
Rifirrafe entre la juez y la abogada del PSOE
La abogada de la acusación del PSOE asegura que «va a protestar por todo» lo que responda Mariano Rajoy este jueves, a lo que la magistrada le obliga a retirar «la impertinencia«, cosa que hace de inmediato, y pide disculpas.
Rajoy dice que es «absolutamente falso» que Bárcenas le diera dinero de la Caja B
«¿Le entregó a usted el señor Bárcenas, en un sobre, el remanente de la Caja B?», ha sido cuestionado Rajoy, que responde breve y contundente. «Es absolutamente falso«.
«¿Procedió usted a meter en la trituradora la copia de la última página de los papeles de Bárcenas en presencia del propio Luis Barcenas?». Rajoy vuelve a responder: «Absolutamente falso».
Empieza la declaración de Mariano Rajoy
Le preguntan por anotaciones como «Raj», «M.Rajoy» o «El Barbas». Rajoy contesta lo siguiente:
«Yo me llamo Mariano Rajoy como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos«.
Horario de la declaración de Mariano Rajoy hoy
Mariano Rajoy comparece como testigo este jueves en el juicio de la Operación Kitchen, en la Audiencia Nacional. Hace lo propio María Dolores de Cospedal. El juicio, en su jornada de este jueves, comienza a las 10:00 horas.
¿Quién declara hoy en el juicio a Ábalos y Koldo?
Una vez finalizadas, el miércoles, las testificales en el juicio del también denominado caso mascarillas, este jueves es el turno de la fase pericial. Por tanto, sale a la palestra en el Tribunal Supremo la auditoría encargada por Óscar Puente sobre los contratos de mascarillas. Además, ya por la tarde, comparecen cuatro agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Arranca el directo: dos juicios clave marcan la agenda política
Buenos días. Comenzamos el seguimiento en directo de una jornada marcada por la actualidad judicial, con el foco puesto en dos causas de gran impacto político. Por un lado, el Tribunal Supremo acoge una nueva sesión del juicio del ‘caso mascarillas’, con el ex ministro José Luis Ábalos en el centro de la investigación junto a Koldo García y Víctor de Aldama.
En paralelo, la Audiencia Nacional continúa con el juicio del ‘caso Kitchen’, que analiza el presunto espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Sigue aquí todas las claves, reacciones y últimas novedades en tiempo real.
El abogado de Santos Cerdán entregó los audios en un pendrive a los contraperitos
Uno de los contraperitos ha revelado que el material analizado no procedía del volcado oficial del juzgado, sino que le fue facilitado directamente por «los clientes». Tras una breve interrupción técnica de la videoconferencia, el experto ha precisado que fue Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán, quien le entregó los audios en un pendrive.
Ante esta confesión, la acusación ha cuestionado por qué no solicitaron el volcado oficial realizado por la Sala para garantizar la imparcialidad. Además, en un intento de desacreditar al testigo, el abogado de la acusación ha recordado que el perito fue condenado en el pasado a ocho años de cárcel por falsificación de moneda, siendo posteriormente indultado por el Gobierno de Zapatero.