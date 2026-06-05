Lo nunca visto en Baleares: el Ayuntamiento de Ibiza rebaja 15 euros el bono de estacionamiento a residentes

El Ayuntamiento de Ibiza, presidido por Rafael Triguero (PP), ha iniciado el proceso de licitación del que será el nuevo servicio de estacionamiento regulado en la ciudad y que aplicará una medida hasta ahora inédita para los contribuyentes de Baleares: una rebaja de 15 euros del bono anual de estacionamiento a residentes, que pasará de costar 90 a 75 euros.

Este nuevo contrato supondrá un nuevo modelo centrado en facilitar el aparcamiento a los residentes como máxima prioridad. La gran novedad, además, será la creación de plazas de zona verde, pensadas especialmente para residentes y con un coste más alto para visitantes de fuera del municipio.

En estas plazas, los residentes tendrán prioridad y un coste reducido, mientras que los no residentes podrán estacionar durante un tiempo máximo de 2 horas.

Además, la tarifa será superior a la de la zona azul, con el objetivo de favorecer que los visitantes utilicen preferentemente las plazas azules, los aparcamientos disuasorios o medios alternativos de movilidad cuando su estancia sea más prolongada.

El sistema distinguirá entre temporada baja (del 1 de octubre al 31 de mayo) y temporada alta (1 de junio al 30 de septiembre).

En temporada baja, la zona azul tendrá una tarifa general de 1 euro por hora y la zona verde de 1,30 euros por hora.

En temporada alta, la zona azul pasará a 1,30 euros por hora y la zona verde a 1,60 euros por hora. En la zona C, activa únicamente en temporada alta, las tarifas serán superiores y se aplicará un horario más amplio, incluyendo el periodo nocturno. La tarifa será de 1,50 euros por hora entre las 9 y las 22:00 horas y de 2 euros entre las 22:00 y las 6 horas.

El nuevo servicio abarcará el ámbito urbano comprendido dentro de la EI-10 y contará con un total de 6.256 plazas reguladas. De ellas, la mayoría, un mínimo de 4.438 serán plazas verdes, orientadas prioritariamente al residente, y 1.818 serán plazas azules, destinadas a favorecer la rotación y facilitar el aparcamiento de corta y media duración.

La zona azul permitirá el estacionamiento de no residentes durante un máximo de 4 horas, lo que facilitará que las personas que acudan a la ciudad para realizar gestiones, compras,trámites, acudir al trabajo, visitar comercios o disfrutar de la oferta cultural y gastronómica puedan encontrar una plaza disponible con mayor facilidad.

Una vez superado el tiempo máximo permitido, el vehículo deberá cambiar de sector.

Por su parte, la zona verde servirá para priorizar el estacionamiento para los residentes del municipio.

Su objetivo será evitar que las plazas de aparcamiento de los barrios se utilicen como aparcamiento de larga duración por parte de vehículos no residentes, especialmente en aquellas zonas donde hasta ahora existían plazas blancas sin regulación que generaban un efecto frontera: calles con una elevada presión de aparcamiento, escasa rotación y mayores dificultades para los vecinos con vehículos que permanecen días e incluso semanas y meses sin moverse.

El Ayuntamiento subraya que la ampliación del estacionamiento regulado a zonas que hasta ahora eran blancas no debe entenderse como una simple extensión de la ORA, sino como una medida para corregir un problema ya existente.

El nuevo modelo se organizará en diferentes sectores: Figueretes, Eixample II, Mercat Nou, Sa Capelleta, S’Alamera-Es Pratet, La Marina, Sa Colomina-Sa Real, Es Viver y Marina Botafoch. Los sectores de Sa Colomina-Sa Real y Es Viver se incorporan como zonas especialmente relevantes por su elevado número de plazas y por la necesidad de mejorar la ordenación del aparcamiento en ámbitos residenciales con alta presión.