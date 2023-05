La batalla por hacerse con la vara de mando de la ciudad de Ibiza va de Rafas. El popular Rafa Triguero se lanza a la conquista de la alcaldía de Vila, que ostenta el socialista Rafa Ruiz desde hace ocho años, candidato este 28 de mayo a pesar de estar imputado en el caso Puertos.

En esta entrevista con OKDIARIO, Triguero explica las líneas maestras de su programa de gobierno y afirma convencido que Ibiza necesita un cambio porque con el pacto de izquierdas se ha convertido en una ciudad sucia, con problemas de inseguridad y de movilidad.

Pregunta.- ¿A qué se dedica?

Respuesta.- En la actualidad, delegado de Caixa Colonya en una sucursal de Santa Eulária. Llevo 18 años trabajando para esta entidad.

P.- ¿Por qué se presenta a la alcaldía?

R.- Me lo habían pedido hacía un tiempo, después de darle muchas vueltas a nivel personal y familiar, creí que había que dar el paso y comprometerme. No elegí el momento, el momento me eligió a mí. Además, Ibiza necesita un cambio. Es una ciudad que está sucia, con problemas de inseguridad, de movilidad. Está perdiendo la vida que siempre tuvo, el comercio tradicional está cerrando. No se está poniendo en valor como Ciudad Patrimonio Mundial. Todo ello me ha llevado a presentarme

P.- Díganos tres motivos por los que deberían votarle

R.- Porque tengo un equipo fantástico que me acompaña. Mujeres y hombres provenientes de todos los sectores de la sociedad que perseguimos el mismo objetivo: realizar una transformación necesaria en la ciudad. Además, hemos desarrollado un programa de gobierno que pensamos que es la mejor propuesta para realizar el cambio que Ibiza necesita. Y porque nuestro modelo de ciudad está pensado para todos los ciudadanos, para todos los tipos de familia. Hemos pensando en todos los sectores de edad, nos hemos reunido con todos los colectivos sociales, vecinales, económicos, empresariales de Ibiza. Nos hemos reunido con todos y cada uno de ellos.

P.- ¿Con quién pactaría y con quién no pactaría nunca?

R.- Salimos a ganar y lo vamos a conseguir. Nuestra propuesta es de gobierno. Me gustaría que los proyectos importantes de la ciudad salgan con el consenso de todas las fuerzas políticas con representación en el ayuntamiento. Por ese motivo plantearemos un pacto a todas las formaciones políticas con representación en la corporación tras el 28M con las principales inversiones para modernizar nuestra ciudad.

P.- ¿En qué situación económica se encuentra su municipio?

R.- La situación económica no es mala, lo que ha sido nefasta ha sido su gestión. En los últimos cuatro años, ha incrementado el remanente de tesorería, lo que hay en el banco para entendernos, en 30 millones de euros, pasando de 20 a 51 millones. Pero al mismo tiempo, ha mantenido una presión fiscal asfixiante para los vecinos en una época complicada para las familias y la capacidad inversora de su gobierno para mejorar la ciudad ha sido nula.

P.- ¿Cuáles serán los pilares de su política municipal?

R.- Los pilares de nuestra política municipal vienen marcados por las demandas que nos han hecho vecinos, asociaciones e instituciones de la ciudad. Ibiza tiene que estar limpia, para eso tenemos preparado un plan de choque que se iniciará si ganamos las elecciones una vez sea nombrado alcalde. Necesitamos que sea un municipio seguro y pondremos más policías en las calles con más medios. Tenemos que cambiar el modelo de movilidad de la ciudad por uno más sostenible, donde el transporte público, la bicicleta o el moverse caminando sean opciones factibles creando un mayor número de plazas de aparcamiento. Los ciudadanos tienen que ser protagonistas de la vida del municipio, con una oferta cultural, de ocio, deportiva, diferenciada por edades. Y la Administración tiene que ponerse al lado de los vecinos y vecinas, no puede estar enfrentada a ellos, como está ocurriendo a día de hoy.

P.- ¿Cuáles son las principales preocupaciones de sus vecinos?

R.- Después de decenas de reuniones hemos podido comprobar que la limpieza, la inseguridad, la movilidad, la pérdida del tejido comercial, la falta de vida de la ciudad son las mayores preocupaciones de los vecinos.

P.-¿Qué inversiones propone? ¿Se plantea alguna reforma fiscal sobre los impuestos municipales?

R.- Tenemos diseñado un programa de gobierno con proyectos fundamentales para realizar la transformación necesaria para la ciudad. Proyectos que iremos presentando en esta campaña para que los ciudadanos los conozcan y los valoren. Y sí, haremos una reforma fiscal. Los ciudadanos de Ibiza están soportando una carga impositiva muy alta y están recibiendo muy poco. Nosotros vamos a plantear la reducción de los impuestos y las tasas municipales; plantearemos bonificaciones para familias numerosas y monoparentales; la bonificación del 100% del IBI para jóvenes; también para comercios, entre otras.

P.- ¿Por qué no se ha solucionado el problema del acceso a la vivienda?

R.- No es un problema fácil de solucionar, llevamos mucho atraso en políticas activas de vivienda. Este tema tenemos que tratarlo de una manera global e implicar a todas las administraciones. Hay que hacer más VPO, pero en un municipio como Ibiza el suelo para construir no es mucho; presentaremos medidas de fomento al alquiler por renta, situación personal o tipo de población; crearemos un ente para que el ayuntamiento pueda mediar entre arrendador y arrendatario, así dar seguridad y avalar el alquiler por parte del ayuntamiento; crearemos líneas de ayudas al alquiler para jóvenes, familias monoparentales, numerosas y para cualquier unidad familiar con estas necesidades; colaboraremos con el Consell y el Govern para la persecución de la oferta ilegal; realizaremos una simplificación administrativa para proyectos de reforma y rehabilitación; entre otras.

P.- ¿Cómo valora la gestión del actual equipo de gobierno de su municipio?

R.- El problema que ha tenido Ibiza es que no ha habido gestión. Se ha perdido una legislatura fundamental para la ciudad. No ha habido inversión, no se han solucionado problemas endémicos como la limpieza, la inseguridad, la falta de aparcamiento, el cierre de comercios. Se ha gobernado a espaldas de la ciudad y de los ciudadanos. Representan un proyecto caducado y los ibicencos son conscientes de que el cambio, la transformación del municipio, tenemos que hacerla desde el Partido Popular.