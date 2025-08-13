Tebas asfixia a los clubes de la Liga: 153 fichajes no están inscritos a dos días de que empiece la competición

El futbol profesional español comienza su temporada este viernes, 15 de agosto. En la Liga EA Sports, Girona y Rayo Vallecano serán los primeros en poner a rodar el balón; mientras que el Burgos CF – CyD Leonesa y el Real Valladolid – AD Ceuta abrirán el menú de la Liga Hypermotion. Un arranque liguero al que buena parte de los 42 equipos que conforman las dos primeras categorías de nuestro fútbol llegarán mermados. A poco más de 48 horas del inicio de las competiciones que dirige Javier Tebas, aún faltan 153 fichajes por inscribir en la Liga.

Entre los equipos que conforman la Primera División, 45 de las nuevas incorporaciones realizadas en este mercado no aparecen aún registradas en la web de la Liga. Las dificultades económicas de buena parte de los clubes y el exigente límite salarial han provocado una situación preocupante de cara al inicio del campeonato liguero, aunque los equipos podrán regularizar las inscripciones hasta el 1 de septiembre.

La posición más crítica en cuanto a las inscripciones la ocupa un Levante con sólo tres jugadores en su plantilla oficial. Los granotas cuentan con nueve fichajes sin inscribir a tres días de su debut liguero ante el Deportivo Alavés. El Getafe suma el mismo número de incorporaciones a la espera del OK de la Liga, pero con 12 jugadores en plantilla. FC Barcelona (Joan García, Rashford y Bardghji) y Real Sociedad (Guedes y Caleta-Car) son los otros dos clubes que no podrían contar en estos momentos ninguno de sus fichajes.

Incluso equipos europeos con balance positivo en el mercado como el Real Betis, con cuatro incorporaciones a la espera de inscripción, y el Celta de Vigo, con sólo tres de cuatro fichajes inscritos, se encuentran en una situación complicada. Los números, por el momento, no son esperanzadores. Sólo 63 de los 108 fichajes de la Liga EA Sports aparecen en la web de la Liga EA Sports. Real Madrid, a la espera de sumar mañana a Mastantuono, Athletic Club, Osasuna y Villarreal son los únicos que cuentan con todos sus fichajes inscritos.

Los clubes de Segunda: ahogados por Javier Tebas

Las dificultades con las inscripciones golpean aún más fuerte a los equipos de la Liga Hypermotion. En una competición acostumbrada a un mayor movimiento en las plantillas, los problemas con el límite salarial se multiplican. Los números empeoran notablemente respecto a Primera División. A dos días del inicio, menos de la mitad de los fichajes, 77 de 185, están inscritos en la Segunda División.

En esta ocasión, los casos más sangrantes son los de Andorra (11 no inscritos), Castellón (14) y Huesca (13). El conjunto aragonés cuenta con la plantilla más mermada de la competición, con 11 jugadores inscritos a cuatro días del debut. Los únicos equipos que han hecho los deberes a tiempo son el Albacete y el Leganés, que han sumado, respectivamente, 8 y 13 fichajes a sus plantillas.