No uses tu tarjeta de crédito para pagar tu compra del supermercado, lo piden los expertos

Será mejor que hagas caso a los expertos y dejes de pagar tu compra del supermercado con tarjeta si quieres llegar a final de mes con algo de dinero. Habrá llegado el momento de analizar las cuentas para ver llegar ese colchón de seguridad que todos necesitamos.

Un dinero, el de la nómina que debe dudarlos más o incluso sobrar, con los precios de hoy en día, puede acabar siendo una misión imposible. Una opción que suele usarse sin pensar en las consecuencias es pagar con la tarjeta de crédito.

La compra del supermercado no puede pagarse con tarjeta

Nos hemos acostumbrado a hacer un uso desmesurado de la tarjeta de crédito, un elemento que puede acabar siendo el que peor les siente a nuestras compras o nuestro día a día. Especialmente si estamos ante un producto bancario que genera cada vez más y más deuda.

Las tarjetas de crédito se inventaron después de la Segunda Guerra Mundial, pensadas para que los soldados pudieran comprar productos grandes, una casa, un mueble o un coche, a la espera de que volvieran a encontrar un trabajo y reemprender su actividad normal. Algo que quizás podía demorarse durante meses.

Hoy en día, son una manera de pagar sin pensar en qué gastamos y cómo lo hacemos. Ir al supermercado es como una segunda hipoteca. Una familia puede gastarse fácilmente 100 euros, sin ningún capricho de más, es decir, 400 euros o más al mes, simplemente en comprar comida.

El aumento de los precios de los alimentos ha sido tan destacado que ha condenado a muchas personas a la pobreza o a las deudas, simplemente por querer comer mejor. Las tarjetas de crédito son cada vez más frecuentes, pensando en que no se paga al momento, sino que se puede fraccionar el pago si no se llega a final de mes, generando más y más deuda.

Los bancos son los que acaban ganando ante una planificación que debería cambiar por momentos o, al menos, intentarlo. Con lo cual, es importante empezar a gestionar mucho mejor estas deudas que se van acumulando o unos pagos que deberían hacerse de otra forma por el bien de toda la familia y el futuro económico de la misma. Habrá llegado el momento de empezar a gestionar esas compras inevitables que pueden ser las que marquen nuestro destino.

Los expertos advierten de que no se debe pagar con tarjeta en el supermercado

El gesto de sacar la tarjeta en el supermercado debe perderse para siempre. Antes de salir de casa, antes de comenzar la semana, mira qué es lo que necesitas compra y qué no. Hay comida que compras semana tras semana que acaba en la basura. Intenta ajustar al máximo este tipo de compra.

Pagar en metálico te ayuda a ajustar los gastos y saber qué gastas. Quizás debes tener en cuenta que estamos ante un elemento que puede ser fundamental, la comida. Haz una lista en casa y nunca compres de más, solo cíñete a lo esencial. De esta manera podrás controlar mejor tus gastos, comprando solo lo mínimo para poder conseguir aquello que necesitas, ahorrar sin gastar de más.

Es una manera de gestionar un dinero que, de otra forma, pasa a manos del banco, que no solo te invita a gastar más, sino que se aprovecha de tus compras. Dependiendo del tipo de tarjeta contratada estarás pagando un interés más o menos elevado, especialmente cuando las cuentas no terminan de cuadrar, es importante reducir gastos.

Busca la manera de saber qué es lo que debes y cómo puedes conseguir aquello que realmente necesitas para poder avanzar en tus nuevas finanzas. Si hay un crédito pendiente busca la manera de pagarlo, si consigues ahorrar 100 euros al mes, podrás ir liquidando las deudas poco a poco, es cuestión de plantearte cómo conseguir que tus deudas terminen siendo menos.

Habrá llegado el momento de empezar a gestionar mejor tus cuentas. Según los expertos, solo los elementos más grandes, los que cuesten de pagar realmente, es decir, electrodomésticos, ordenadores o muebles que tengan un valor de más euros, los que sí que sale a cuenta pagar con tarjeta.

De todas formas, debes optar por buscar un tipo de contrato que a través de tu tarjeta de crédito no te haga pagar unos intereses enormes. Si no que simplemente estés dispuesto a pagar un poco menos a final de mes. Con este tipo de consejos podrás dejar de depender de unas tarjetas que realmente no son nada buenas para nuestras finanzas, sino que acabarán siendo un problema a largo plazo. Compra lo justo y evita esas deudas que a la larga acabarán pagándose de una forma o de otra, tendrás que pagar, perdiendo tu dinero en un gesto tan simple como comprar con dinero en efectivo.