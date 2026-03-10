Suena raro pero la ciencia lo avala: aunque lo normal es tener 32 dientes hay un hombre que ha sobrepasado todos los límites

Un ciudadano de Malasia ha conseguido un récord mundial tras comprobarse que tiene 42 dientes en la boca, diez más que el promedio de un adulto. El protagonista es Prathab Muniandy, de 33 años, que obtuvo el reconocimiento oficial del Guinness World Records el pasado 5 de marzo tras la verificación de varios especialistas.

Los exámenes realizados arrojaron la cifra de 38 dientes visibles más cuatro que todavía no eran visibles al no haber erupcionado. Se dio cuenta de que lo notaba por primera vez en 2021 durante «una fiesta de té familiar, cuando les dije a mis familiares que parecía que me estaban creciendo dientes adicionales».

«En 2023, comprobé que tenía un total de 42 dientes. Afortunadamente, casi todas las piezas crecieron rectas. No me causas ningún problema y la mayoría de las personas ni se fijan», indicó Prathab. Este caso es hiperdontia, una condición inusual en la que una persona presenta dientes adicionales o supranumerarios. Esta anomalía está entre el 1% y el 3% de las anomalías dentales. También ocurre dos veces más en hombres que en mujeres.

La enfermedad suele aparecer con más frecuencia en personas que padecen enfermedades raras o trastornos genéticos, como por ejemplo el síndrome de Ehlers-Danlos, el de Gardner y la enfermedad de Fabry. También puede presentarse en personas con labio leporino, fenda palatina o displasia cleidocraneana (DCC). La hiperdontia puede generar dolor o dificultades para masticar cuando existen muchos dientes adicionales, pero en el caso de Muniandy, no hay complicaciones.

Todavía quedan dientes por salir

Por si este récord no fuera suficiente, los dentistas que examinaron su boca a través de un examen de rayos X se llevaron una impactante sorpresa: tenía dos más que todavía no habían salido, así que dentro de poco serán 44.

El récord femenino lo ostenta Kalpana Balan, una mujer india que atesora 38 piezas dentales, al tener cuatro dientes mandibulares (mandíbula inferior) y dos maxilares (mandíbula superior) de más.