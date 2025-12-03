Giro en el caso del vuelo MH370 de Malaysia Airlines: retoman su búsqueda 11 años después

El Gobierno de Malasia ha anunciado este miércoles que va a retomar la búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, desaparecido hace 11 años y con 239 pasajeros. Esta decisión se produce tras llegar a un acuerdo con la empresa de exploración Ocean Infinity, que ya fue responsable de la última operación de búsqueda, la cual concluyó en 2018 sin éxito.

Según informó el Ministerio de Transportes de Malasia, la nueva misión se centrará en localizar fragmentos del fuselaje de la aeronave en una zona de aproximadamente 15.000 kilómetros cuadrados del océano Índico, definida a partir de los últimos análisis de los datos recabados sobre la desaparición del avión. La operación podría prolongarse durante unos 55 días, tiempo durante el cual se utilizarán equipos especializados de exploración submarina para rastrear posibles restos del MH370.

El vuelo MH370, que cubría la ruta entre Pekín y Kuala Lumpur, se perdió de los radares en marzo de 2014, convirtiéndose en uno de los mayores misterios de la historia de la aviación. El informe final sobre el incidente reveló que los controles del avión fueron manipulados deliberadamente para desviarlo de su trayectoria prevista, aunque no se identificaron los responsables de estos actos. Hasta la fecha, los investigadores no han logrado determinar con certeza qué ocurrió a bordo de la aeronave durante las horas en que estuvo desaparecida, dejando el caso abierto y generando una intensa especulación internacional.

¿Cómo desapareció el vuelo MH370?

La desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia de la aviación. A lo largo de los años, los investigadores y expertos han planteado múltiples hipótesis sobre lo que pudo ocurrir durante las horas en que el avión estuvo desaparecido. Entre las teorías más discutidas se encuentra un fallo mecánico o estructural que habría provocado un accidente, así como problemas con los sistemas de navegación o descompresiones en cabina que incapacitaran a la tripulación y pasajeros.

Sin embargo, el informe final de la investigación apuntó que los controles del avión fueron manipulados deliberadamente, desviando la aeronave de su ruta prevista entre Pekín y Kuala Lumpur.