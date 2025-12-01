Iberia cancela todos sus vuelos con Venezuela hasta el 31 de diciembre

Iberia ha ampliado el periodo de cancelación de sus vuelos con Venezuela, tal y como ha confirmado este lunes. La aerolínea ha decidido que la suspensión de los vuelos se extienda hasta el 31 de diciembre, por lo que todos los usuarios con viajes previstos para las fechas de Navidad se verán afectados.

La compañía ha tomado esta decisión después de que Estados Unidos haya decretado el cierre del espacio aéreo venezolano debido a las tensiones entre Donald Trump y Nicolás Maduro. La intención de la aerolínea era poder retomar la actividad de la ruta cuando la seguridad estuviera garantizada. Sin embargo, ante la incertidumbre, ha dado una nueva prórroga a la falta de conexiones entre España y el país latinoamericano.

Según un portavoz de la aerolínea, la decisión se ha tomado en base a las recomendaciones dadas por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA). Iberia intentará compensar a los viajeros afectados dándoles tres alternativas: la posibilidad de cambiar sus billetes para otra fecha distinta, modificar el destino de sus viajes o solicitar el reembolso del billete.

Maduro suspendió la licencia a Iberia hace unos días, después de lanzar un ultimátum a las compañías que, como la española, habían suprimido temporalmente las conexiones con Caracas. Pese a ello, de entre las españolas, el dictador venezolano sólo revocó la licencia a Iberia, y dejó exentas a Air Europa y Plus Ultra, que han dado los mismos pasos que la primera.

Los viajes entre Madrid y Caracas de Iberia representan 126.000 asientos al año, es decir, un 1,68% de la actividad total de sus operaciones de largo recorrido.

El cierre del espacio aéreo venezolano decretado por Trump fue un paso más en su batalla con Maduro. Comunicó esta medida después de anunciar que Estados Unidos pasará a la acción por tierra en Venezuela, en el marco de la Operación Lanza del Sur contra el narcotráfico en América, con especial interés en Venezuela, Colombia y México.

El magnate norteamericano se ha marcado como objetivo acabar con las organizaciones terroristas como el Cártel de los Soles -«liderado por Maduro», según el propio Trump-, el Tren de Aragua o la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, éste último también aliado del chavismo. Washington puso precio a la cabeza de Nicolás Maduro, con una cifra similar a la que se fijó por la de Osama bin Laden tras el 11-S.

Por su parte, el mandatario venezolano revocó también las concesiones a TAP, Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, Latam Airlines y GOL. Maduro acusa a las compañías de «sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el Gobierno de EEUU».