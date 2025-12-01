Trump confirma una conversación por teléfono con Maduro: «No diría que fue ni bien ni mal»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este domingo que mantuvo una conversación telefónica la semana pasada con el dictador venezolano, Nicolás Maduro. Aunque Trump ha reconocido el contacto, el dirigente ha evitado ofrecer detalles sobre el contenido de la llamada. «No quiero comentarlo. La respuesta es sí», ha indicado el dirigente estadounidense.

Trump ha añadido que no calificaría la conversación como positiva ni negativa, restándole importancia: «No diría que fue ni bien ni mal. Fue una llamada telefónica».

El mandatario estadounidense también se ha referido a una publicación hecha en sus redes sociales el pasado sábado, en la que declaró que daba por «cerrado» el espacio aéreo venezolano, lo que se interpretó como un posible indicio de un ataque estadounidense. Sin embargo, Trump ha rechazado este argumento. «No saquéis conclusiones de eso», ha pedido.

«A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad», anunció el presidente estadounidense a través de su plataforma Truth Social y de su perfil de X.

To all Airlines, Pilots, Drug Dealers, and Human Traffickers, please consider THE AIRSPACE ABOVE AND SURROUNDING VENEZUELA TO BE CLOSED IN ITS ENTIRETY. Thank you for your attention to this matter! PRESIDENT DONALD J. TRUMP — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2025

Niega un ataque a una narcolancha

Por otra parte, el mandatario ha rechazado que su secretario de Defensa, Pete Hegseth, hubiera ordenado un segundo ataque contra una supuesta narcolancha en el mar Caribe a principios de este año, después de que el primero no causara la muerte de todos los tripulantes.

«Ha dicho que no dijo eso y le creo al 100%», ha subrayado Trump en declaraciones a bordo del Air Force One recogidas por CNN. «En primer lugar, no sé si eso ocurrió, y Pete ha dicho que no los quería atacar; ni siquiera sabía de qué hablaba la gente», ha argumentado, prometiendo que su Administración lo investigará, pero que él «no habría querido» la muerte de los dos supuestos traficantes «ni un segundo ataque». «No lo sé, voy a averiguarlo. Pero Pete ha dicho que no ordenó la muerte de esos dos hombres», ha subrayado.