Trump cierra el espacio aéreo de Venezuela y amenaza con operaciones militares terrestres

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado una medida sin precedentes: el cierre total del espacio aéreo «sobre Venezuela y sus alrededores». Un movimiento que eleva la tensión con el régimen de Nicolás Maduro a cotas insospechadas y que anticipa una posible intervención militar estadounidense en territorio venezolano.

«A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad», ha declarado Trump en sus redes sociales.

Esta drástica decisión se produce al término de una semana en la que Trump ha dejado claro que su estrategia militar contra el narcotráfico está a punto de dar un giro radical. Ya no se limitará a las operaciones navales en el Caribe, sino que se extenderá a operaciones terrestres dentro del país latinoamericano.

El pasado jueves, el mandatario estadounidense ya adelantó que «muy pronto» comenzarán las operaciones de las fuerzas norteamericanas para «detener por tierra» a los «numerosos» narcotraficantes venezolanos. «Probablemente os hayáis dado cuenta de que la gente no quiere hacer entregas por mar, y vamos a empezar a detenerlos también por tierra. Por tierra es más fácil, pero eso va a empezar muy pronto», advirtió Trump durante una conversación a distancia con militares de servicio con motivo del Día de Acción de Gracias.

El Cártel de los Soles, en el punto de mira

La Administración Trump ha autorizado a la CIA a operar en Venezuela y ha puesto en el centro de su diana al denominado Cártel de los Soles, presuntamente vinculado a altos cargos del régimen chavista, incluido Nicolás Maduro.

Hasta la fecha, Estados Unidos ha llevado a cabo 21 operaciones contra supuestas narcolanchas en aguas del Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado un balance de al menos 83 muertos. Todo ello en el marco de la operación ‘Lanza del Sur’, diseñada para combatir el narcotráfico procedente de Venezuela.

El cierre del espacio aéreo se produce en un contexto de incremento masivo de la presencia militar estadounidense en la zona. Washington ha desplegado el portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de toda la Armada estadounidense, en una demostración de fuerza sin precedentes que ha disparado todas las alarmas en Caracas.