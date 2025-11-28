Trump avisa de que EEUU pasará a la acción en Venezuela: detendrá a narcotraficantes por tierra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que las fuerzas armadas norteamericanas comenzarán «muy pronto» operaciones terrestres dirigidas a detener narcotraficantes provenientes de Venezuela. Esta decisión forma parte de una estrategia más amplia, que hasta ahora se había focalizado en operaciones marítimas en el Caribe y el Pacífico

Durante una intervención virtual con militares desplegados en el extranjero con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias, Trump ha sostenido que, ya no son muchos los que quieren «traficar por mar», y por ello, el dirigente estadounidense ha mencionado que se va a empezar a detener también por tierra. «Por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto», ha indicado.

El mandatario responsabilizó directamente al régimen de Nicolás Maduro y a las estructuras que Washington asocia al narcotráfico en Venezuela, acusándolos de enviar «veneno» al país: «Les advertimos: dejen de enviar veneno a nuestro país», subraya.

🚨 | Trump sobre Venezuela y el régimen de Maduro: «También vamos a detenerlos por tierra muy pronto. Por tierra es más fácil. Para que dejen de enviar veneno». pic.twitter.com/tmQE1mbLhS — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) November 28, 2025

Maduro declarado como terrorista

Trump también ha abierto la puerta a la captura militar de Nicolás Maduro tras haberle designado como líder de una organización terrorista, el Cartel de los Soles. Este nuevo señalamiento no es poca cosa, pues cambia las reglas del juego: el dictador venezolano pasa de simple narcotraficante a objetivo militar legítimo para Washington.

Durante años, el chavista ha sido acusado de narcotráfico, corrupción masiva y crímenes de lesa humanidad. Pero esta nueva clasificación eleva la amenaza a otra dimensión. Washington ya no ve a Maduro como un simple delincuente que controla un Estado fallido, sino como un actor terrorista que representa un peligro para la seguridad internacional.

La designación terrorista no es retórica vacía. Abre la puerta legal para que EEUU actúe militarmente contra el régimen venezolano sin necesidad de declarar una guerra formal. Esto incluye:

Ataques selectivos contra líderes del Cártel de los Soles.

Operaciones navales y aéreas para interceptar rutas de narcotráfico.

Captura de militares chavistas en territorio extranjero.

En la práctica, Maduro se ha convertido en un objetivo militar legítimo. Como Bin Laden. Como los líderes de ISIS. Washington puede actuar contra él cuando lo considere oportuno.

En cuanto a las consecuencias económicas, este nuevo señalamiento implica que los bancos internacionales huirán de cualquier operación que pase por Venezuela. Los activos del régimen chavista en el extranjero serán bloqueados y perseguidos y los intermediarios que faciliten financiación al dictador enfrentarán cargos penales en suelo norteamericano. Pero lo más peligroso es la amenaza de detención. Con órdenes internacionales de captura avaladas por Estados Unidos, ningún líder militar o político chavista podrá pisar un aeropuerto extranjero sin temor a ser arrestado.