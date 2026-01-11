Paloma Valencia: «Petro está obsesionado con cambiar la Constitución para perpetuarse en el poder»

La senadora Paloma Valencia, candidata única del Centro Democrático a la presidencia de Colombia para las elecciones de 2026, ha denunciado en declaraciones a OKDIARIO que el Gobierno de Gustavo Petro está bloqueando la entrada de ayuda humanitaria procedente de Venezuela para los damnificados por las inundaciones. «Es gravísimo que estén impidiendo que llegue ayuda a la gente que la necesita», ha asegurado la líder de la oposición colombiana.

Valencia ha acusado al presidente izquierdista de mantener una «relación de complicidad» con el régimen de Nicolás Maduro y ha alertado sobre la deriva autoritaria del Ejecutivo colombiano. «Petro está obsesionado con cambiar la Constitución para perpetuarse en el poder», ha advertido la candidata presidencial, quien ha denunciado que el mandatario «no respeta las instituciones democráticas».

«ETA enseñó a poner bombas a las FARC»

Valencia ha recordado los vínculos históricos entre el terrorismo internacional y la guerrilla colombiana: «ETA enseñó a poner bombas a las FARC», ha afirmado la senadora, subrayando las conexiones internacionales del grupo terrorista que asoló Colombia durante décadas. Esta referencia cobra especial relevancia en el contexto actual, dado el pasado de Petro como militante del M-19, grupo guerrillero que también mantuvo contactos con organizaciones terroristas internacionales.

La senadora del Centro Democrático ha criticado duramente la gestión de Petro en materia de desastres naturales: «Han demostrado una improvisación total. No tenían los recursos, no tenían la preparación, no tenían los equipos necesarios». Según Valencia, el Gobierno ha sido incapaz de responder adecuadamente a las emergencias que han azotado al país.

«Lo que estamos viendo es un Gobierno que no funciona, que no tiene capacidad de gestión», ha señalado la candidata presidencial, quien ha contrapuesto esta situación con la actuación del Gobierno de Iván Duque durante la pandemia: «Nosotros sí supimos responder en momentos críticos».

«Petro quiere quedarse en el poder»

Valencia ha advertido sobre lo que considera el principal peligro para la democracia colombiana: el intento de Petro de reformar la Constitución. «Su obsesión es cambiar la Constitución para poder reelegirse o para imponer un modelo como el de Venezuela», ha denunciado.

La candidata ha destacado que el Centro Democrático está «preparado para defender la democracia» y ha afirmado que su partido representa «la única alternativa seria» frente al proyecto político de Petro. «Nosotros vamos a ganar en 2026 porque los colombianos ya están cansados de este Gobierno desastroso», ha asegurado.

Camilo Rubino: «Petro busca un caos»

Por su parte, Camilo Rubino, ex cónsul de Colombia en Miami y reconocido analista político, ha respaldado las denuncias de Valencia en conversación con este diario. Rubino ha afirmado que Petro «está siguiendo el manual del socialismo del siglo XXI» y que su estrategia pasa por «generar crisis para justificar un cambio constitucional».

«Lo que vemos en Colombia es una réplica de lo que pasó en Venezuela: primero se toma el poder democráticamente, luego se intenta cambiar la Constitución y finalmente se destruyen las instituciones», ha alertado el ex diplomático.

Rubino ha señalado que la relación entre Petro y Maduro «no es casual» y que ambos gobiernos «comparten la misma agenda ideológica». Según el analista, el bloqueo de la ayuda humanitaria responde a «un cálculo político»: «No quieren que se vea que Venezuela está ayudando, porque eso legitimaría al régimen de Maduro ante la comunidad internacional».

Candidatura «de unidad democrática»

Paloma Valencia ha presentado su candidatura como un proyecto de «unidad nacional» capaz de aglutinar a todos los sectores democráticos frente a Petro. «Vamos a recuperar la economía, vamos a recuperar la seguridad y vamos a recuperar la institucionalidad», ha prometido.

La senadora ha destacado su experiencia en el Congreso y su trayectoria en la defensa de las libertades: «He sido una voz crítica, coherente y valiente durante todos estos años». Valencia ha afirmado que su Gobierno apostará por «la empresa privada, la inversión extranjera y el respeto a la propiedad privada».

Así, la candidata del Centro Democrático marca el inicio de una campaña que se presenta como una batalla por el futuro democrático de Colombia y que tendrá como eje central frenar lo que la oposición considera un proceso de «venezolanización» del país.