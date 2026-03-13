El Departamento de Justicia de EEUU muestra una foto del ex príncipe Andrés en albornoz junto a Epstein

Una nueva imagen obtenida de los Papeles de Epstein ha vuelto a poner de manifiesto la relación del ex príncipe Andrés Mountbatten-Windsor y Peter Mandelson, ex embajador de Reino Unido en Estados Unidos, con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein. Una fotografía publicada este viernes por la cadena británica ITV News muestra a los tres juntos, con Mandelson y el hermano del rey Carlos III. Es la primera imagen pública en la que aparecen los tres personajes juntos.

La imagen ha sido difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y sale a la luz semanas después de los arrestos del ex príncipe Andrés y Mandelson por las autoridades británicas por su relación con Epstein. Ambos son sospechosos de filtrar presuntamente información gubernamental sensible al magnate cuando ocupaban cargos públicos.

La Policía británica también investiga los vínculos del hermano del rey del Reino Unido y del político laborista con el pederasta. La fotografía publicada muestra a Andrés, Mandelson y Epstein sentados alrededor de una mesa de madera y bebiendo tazones con la bandera de Estados Unidos en una terraza de Martha’s Vineyard, en Massachusetts (EE.UU.), según ha informado la cadena británica.

Aunque no se indica ni la fecha ni la hora de la imagen, ITV News señala que habría sido tomada entre 1999 y el año 2000, antes de que Epstein fuese encarcelado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor.

La revelación de los papeles de Epstein en los últimos meses ha puesto de manifiesto la extensión del vínculo del expríncipe Andrés con el pederasta estadounidense, y ha provocado que Carlos III le quitara a su hermano todos los títulos y honores el pasado octubre, además de ordenarle abandonar su mansión de Royal Lodge, cercana al Castillo de Windsor.

La difusión de esos documentos también ha salpicado al que fuese número dos del Gobierno laborista de Gordon Brown entre 2009 y 2010, Mandelson. Cesado el pasado septiembre como embajador británico en Estados Unidos, en febrero tuvo que abandonar su escaño en la Cámara de los Lores del Parlamento británico al conocerse la importancia de sus lazos con Epstein, fallecido en 2019.

Tanto el ex príncipe como Mandelson, que continúan en libertad bajo investigación policial, niegan todas las acusaciones contra ellos. Si el primero ha causado un grave daño reputacional a la familia real, el segundo ha tenido el mismo efecto en el Gobierno laborista encabezado por Keir Starmer.