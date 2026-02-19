Registran propiedades del ex príncipe Andrés tras pasar 11 horas detenido por su vínculo con Epstein

El ex príncipe Andrés de Inglaterra, Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, ha sido fotografiado este jueves a su salida de una comisaría de Norfolk (este de Inglaterra) casi 11 horas después de haber sido arrestado por la Policía británica bajo sospecha de mala conducta en un cargo público por presuntas filtraciones de información sensible al pedófilo convicto Jeffrey Epstein, publican medios británicos.

Tras pasar casi 11 horas detenido, la Policía británica ha registrado propiedades del ex príncipe Andrés en Norfolk y Berkshire en busca de teléfonos móviles y otros dispositivos.

Andrés Mountbatten-Windsor había sido arrestado este jueves por la mañana en su domicilio, precisamente el día en que cumplía 66 años. El ex duque fue fotografiado intentando esconderse en la parte trasera de un Range Rover negro en el que salió de la comisaría de Aylsham en la causa abierta contra él por su vinculación al caso Epstein, que se sigue investigando, según asegura la prensa británica.

El ex príncipe Andrés evita a los fotógrafos en Wood Farm

El hermano del rey Carlos III regresó a Wood Farm poco después, utilizando la entrada trasera para evadir a los fotógrafos en la entrada delantera. Fue la misma entrada lateral por donde los oficiales sacaron a Andrés esta mañana de jueves.

La policía de Thames Valley lanzó este mensaje en una actualización sobre la detención del ex príncipe Andrés, informa The Sun:

«El jueves (19/2) arrestamos a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público».

“El hombre arrestado ahora ha sido puesto en libertad bajo investigación».

“También podemos confirmar que nuestras búsquedas en Norfolk ya han concluido».

La de hoy es la primera vez que la Corona británica ve a uno de sus miembros arrestado en sus 400 años de existencia. Tras el arresto del ex príncipe, su hermano ha brindado este jueves su «pleno y sincero apoyo» a las autoridades británicas tras el arresto, y aseguró que «la ley debe seguir su curso».

Andrés Mountbatten-Windsor renunció a todos sus títulos el pasado mes de octubre, y fue despojado del de príncipe por el rey Carlos III.