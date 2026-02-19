Detenido el ex príncipe Andrés, hermano del rey de Inglaterra, en pleno escándalo por el ‘caso Epstein’

La Policía ha detenido al ex príncipe Andrés, hermano del rey de Inglaterra, en su residencia de Sandringham, en pleno escándalo por el caso Epstein. El arresto ha tenido lugar el día de su 66 cumpleaños.

Al menos seis vehículos con ocho agentes de las autoridades británicas se han personado a las 08:00 horas con ordenadores en el complejo de Sandringham, residencia temporal del ex duque de York, para realizar un registro. Tras esto, han procedido a la detención del hermano de Carlos III.

La detención se ha producido en el marco de las investigaciones por sus lazos con el pederasta Jeffrey Epstein. La Policía del Valle del Támesis ha indicado en un comunicado que «ha sido arrestado por sospechas de mala conducta en un cargo público». Además, han informado de que «se están llevando a cabo registros en direcciones de Berkshire y Norfolk».

Las autoridades no han querido dar la identidad del detenido, pero varios medios como la BBC o The Mirror, han informado que se trata de Andrés Mountbatten-Windsor. «Es importante proteger la integridad y objetividad de nuestra investigación, mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este supuesto delito», ha manifestado Oliver Wright, portavoz de la Policía del Valle del Támesis.

El Palacio Buckingham apoya la investigación

La detención llega semanas después de que la familia real británica iniciara el proceso formal para retirar los títulos de Andrés, expulsado asimismo de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres, en una actuación que fue defendida como «necesaria» a pesar de que continuaba negando las acusaciones en su contra.

La pasada semana el Palacio Buckingham manifestó su disposición a colaborar en cualquier investigación que se abra contra el Andrés Mountbatten-Windsor, recientemente despojado de su título de príncipe de Inglaterra, por su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein tras la publicación de nuevos documentos judiciales sobre el caso.

«Si la Policía del Valle del Támesis se pone en contacto con nosotros, estamos dispuestos a apoyarlos, como cabría esperar», indicó un portavoz de la monarquía británica.

El mismo portavoz destacó que «es el señor Mountbatten-Windsor el que debe responder a las afirmaciones concretas en cuestión» y reiteró la «profunda preocupación» del rey Carlos III por las acusaciones sobre la conducta de su hermano, que se han traducido en «declaraciones y acciones sin precedentes».

Entre los nuevos documentos publicados figuran varias fotografías en las que Andrés aparece de rodillas junto a una mujer no identificada en un espacio interior que coincidiría, según BBC Verify, con el interior de la mansión de Jeffrey Epstein en Nueva York.

El propio Andrés anunció en octubre de 2025 que renunciaba a sus títulos, entre ellos el de duque de York, al considerar que «las continuas acusaciones» en su contra «distraían» del trabajo del rey y de la familia real. Ya en 2019 anunció que abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo.