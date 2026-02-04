Andrés Mountbatten-Windsor ya no volverá al Royal Lodge. Tal como se ha confirmado, varios meses después de que la casa real anunciara la retirada de los títulos al hermano del rey Carlos III y su salida de su residencia oficial, ahora por fin se ha llevado a cabo la mudanza.

El tío de los príncipes Guillermo y Harry está ya instalado en una pequeña casa en el recinto de Sandringham, a la espera de que terminen los trabajos de reforma y adaptación de la que va a ser su residencia definitiva, Marsh Farm, ubicada en el pueblo de Wolferton, Norlfolk. Una casita en la que no va a poder tener servicio interno debido a su reducido tamaño.

Andrés Mountbatten-Windsor al volante de un coche. (Foto: Gtres)

Tal como han revelado medios británicos, ya hace unos días Andrés visitó la casa y se quedó completamente atónito cuando la vio. A pesar de los escándalos y de que se le ha despojado de todos los títulos y honores, Andrés aseguró que la casa era demasiado pequeña y demasiado aislada. De hecho, dijo que era un lugar remoto. Sin duda, un hogar a la medida de un ex príncipe cuya actitud ha sido más que reprochable. Es más, las últimas imágenes que se han publicado son absolutamente deleznables.

El Palacio de Buckingham ya anunció que Andrés abandonaría el Royal Lodge lo antes posible, pero no se había confirmado una fecha exacta. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos días han hecho que la mudanza se adelante al máximo, hasta el punto de que se ha preferido alojarlo en una vivienda alternativa para evitar que siguiera disfrutando de la amplitud del Royal Lodge. Una casa en la que, por cierto, también residía Sarah Ferguson, de quien no se ha dado información concreta sobre dónde se va a instalar. Solamente se sabe que no va a mudarse con su ex marido a Norfolk.

Andrés Mountbatten-Windsor en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Aumento de la presión

A pesar de que en un principio se había dicho que el ex duque iba a permanecer en su casa de Windsor un poco más, hasta que los trabajos de adecuación de Marsh Farm finalizasen, lo cierto es que la publicación de los nuevos archivos del caso Epstein y, sobre todo, las imágenes en las que se le ve sobre una mujer tendida en el suelo han hecho que la presión sobre Andrés aumente. Es más, una fuente cercana al ex príncipe ha confirmado que para él ha sido tan humillante abandonar la casa que se ha marchado por la noche, cuando nadie podía verle.

Por eso se ha acelerado el traslado, para que nadie pueda decir que sigue disfrutando de una vida de privilegio. Además, también ha aumentado el interés por su testimonio en relación al caso Epstein, aunque por ahora no se sabe si tendrá que declarar en Estados Unidos. Él ha negado repetidamente cualquier abuso.