Un entretenimiento para Andrés: instalan Internet de alta velocidad en su nueva casa

El ex duque de York ha vuelto a Wood Farm tras su arresto hace casi una semana. Andrés permanece en esta discreta propiedad a la espera de que finalicen los trabajos de rehabilitación de Marsh Farm, que está llamada a ser su vivienda habitual. No obstante, esto podría cambiar según avancen las investigaciones, ya que es posible que el hermano del rey Carlos III incluso acabe en prisión.

De momento a Andrés solamente se le ha podido ver a la salida de la comisaría. Un avispado reportero captó la única imagen que se tiene de él y que ha dado la vuelta al mundo. Incluso ha estar unos minutos colgada en una de las paredes del Museo del Louvre, donde la colocaron un grupo de activistas como gesto de protesta.

Entrada a la zona en la que se encuentra Wood Farm. (Foto: Gtres)

El ex duque fue captado por el fotógrafo con el rostro desencajado e intentando ocultarse de los flashes. Andrés iba en el asiento trasero de un coche de vuelta a los terrenos de Sandringham tras más de 10 horas de detención e interrogatorios.

Aislado pero con buena conexión

El hermano del monarca ha vuelto a Wood Farm mientras espera noticias de las autoridades. Allí permanece aislado y sin dejarse ver, con la única compañía de dos trabajadores y de los perros que tuvola Reina Isabel II en sus últimos años de vida. Unos corgis, Muick y Sandy, que, por cierto, fueron un regalo del propio Andrés.

Los bomberos en la casa de Andrés. (Foto: Gtres)

A pesar de que no se ha dejado ver en los alrededores de la casa, sí que ha habido movimiento en el entorno. Esta semana unos camiones de bomberos tuvieron que entrar en la finca, pero no han trascendido los motivos de esta incursión. Eso sí, parece que no ha habido ningún incidente de gravedad, de hecho, los camiones salieron a los pocos minutos de la finca.

Además de esto, se ha visto a técnicos de telecomunicaciones en la zona y fuentes cercanas han confirmado que se ha instalado internet de alta velocidad, que antes no tenía la casa. Todo el terreno en el que se encuentra la nueva vivienda de Andrés se quedó sin conexión el pasado mes de octubre y desde entonces se ha estado insistiendo para instalar fibra óptica de mayor calidad y más rápida para la familia real y otros residentes. Lo que no se sabe es si se ha acelerado la instalación por la llegada de Andrés o era algo que estaba ya previsto.

Vista de Wood Farm en Sandringham. (Foto: Gtres)

Tal como ha trascendido, la zona tiene mala señal de telefonía móvil, por lo que la mayoría de los residentes dependen de una buena conexión a internet para hacer llamadas, navegar y ver servicios de streaming. Estas nuevas conexiones se están realizando en todo el pueblo, incluida la parcela en la que está la casa de Andrés actualmente, por lo que a partir de ahora el hermano del monarca podrá disfrutar de entretenimiento online hasta que su situación cambie.

De momento el ex duque va a continuar en Wood Farm hasta que las obras en Marsh Farm finalicen. Unos trabajos que podrían culminar en el mes de abril, fecha en la que se llevaría a cabo un nuevo traslado.