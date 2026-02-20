Entramos en el escondite de Andrés Mountbatten tras su detención: así es Wood Farm House

Después de pasar 11 horas arrestado en la comisaría de Norfolk (Inglaterra) por su presunta vinculación con el caso Epstein, el ex príncipe Andrés fue puesto en libertad la pasada noche del 19 de febrero (jornada en la que cumplió 66 años). Siendo consciente del escándalo y el revuelo mediático que ha supuesto dicha detención, el hermano del rey Carlos III prefirió evitar los focos y la prensa y dirigirse rápidamente hacia el que, hasta nueva orden, será su refugio en medio del revuelo: Wood Farm House.

Se trata de una vivienda ubicada dentro de la finca de Sandringham, en Norfolk, y actualmente servirá como residencia provisional para el ex duque. Es allí donde se encontraba antes de su arresto, ya que Marsh Farm, su vivienda habitual, está en obras. En principio, esta última propiedad está prevista como su casa definitiva en un futuro, siempre y cuando no sea condenado a cadena perpetua, una posible pena que podría imponerse si así lo determina el juez una vez concluido el juicio. No obstante, mientras se publica una sentencia en firme y se resuelve de manera definitiva su situación judicial, Andrés Mountbatten-Windsor permanecerá en Wood Farm alejado del ruido mediático.

El príncipe Andrés en el interior de un vehículo. (Foto: Gtres)

Así es Wood Farm House

Wood Farm es una casa de campo que guarda una gran historia familiar de la monarquía británica. Forma parte del patrimonio privado de la corona británica y, durante décadas, ha sido un refugio discreto para muchos miembros de la familia real. Fue allí donde Felipe de Edimburgo se instaló después de retirarse de la vida pública en 2017, a los 95 años. Sin embargo, su vínculo con la propiedad se retoma muchos años atrás, ya que fue él mismo quien supervisó su restauración en los años setenta. Por otro lado, la reina Isabel II también pasaba largas temporadas en Wood Farm. Varios expertos han señalado que era un lugar que le permitía disfrutar de una vida más relajada, lejos de los focos y del estricto protocolo que marcaba su rutina diaria en palacio.

Wood Farm House. (Foto: Gtres)

Pero la historia de esta finca también ha pasado por unos episodios trágicos y delicados que, con el paso del tiempo, han sido difíciles de olvidar. En 1919, el príncipe Juan, hijo del rey Jorge V, falleció allí con tan solo 13 años víctima de una grave convulsión mientras dormía.

Localización de Wood Farm House. (Foto: Google Maps)

Aunque son pocos los datos que se saben sobre su interior, varios medios señalan que está cerca de la costa y que cuenta con cinco habitaciones y una arquitectura formada por los clásicos ladrillos rojos de la zona. Además, el antiguo chef real Darren McGrady también sacó a la luz que la cocina y el salón están conectados. Sin olvidarnos del amplio jardín y exterior del que dispone.